Namierzyli go "łowcy głów". Otworzył dopiero, gdy zrozumiał, że wyważą drzwi

Lubelscy "łowcy głów” (czyli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) ustalili, że poszukiwany od maja 19-latek z Lublina ukrywa się w mieszkaniu swojego znajomego na lubelskim Kośminku.

Kiedy pojechali na miejsce, mężczyzna nie chciał wpuścić ich do środka. Zrobił to dopiero wtedy, gdy na miejsce przyjechali strażacy, którzy mieli wyważyć drzwi.

Został skazany za rozbój

Mężczyzna poszukiwany był zarządzeniem sądu za dokonanie rozboju wspólnie z inną osobą.

"Do tego przestępstwa doszło w październiku 2023 roku w Lublinie. Napastnicy od pokrzywdzonego zażądali wydania pieniędzy, następnie doprowadzając swoją ofiarę do stanu bezbronności, przewrócili na ziemię i kopali po całym ciele. Sąd za to przestępstwo skazał go na dwa lata pozbawienia wolności" - informuje w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

19-latek trafił już do zakładu karnego.