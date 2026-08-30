Lublin Hala w ogniu. Kłęby dymu widać było z wielu kilometrów Tomasz Mikulicz |

Do zdarzenia doszło w Lublinie Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KM PSP Lublin

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W niedzielę o godzinie 14.40 strażacy dostali zgłoszenie, że pali się dwukondygnacyjna hala magazynowa przy ul. Kasprowicza. - Gdy przybyliśmy na miejsce pożar był już rozwinięty - mówi mł. kpt. Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

W ogniu stanęła hala magazynowa Źródło zdjęcia: KM PSP Lublin

Zawalił się dach

- Cała hala ma wymiary 100 na 30 metrów. Udało się uratować fragment części biurowej budynku, spłonęła część magazynowa. Zawalił się jej dach - opowiada strażak.

Na miejsce wysłano 20 zastępów straży pożarnej, czyli 60 strażaków.

Wysłano 20 zastępów strażaków Źródło zdjęcia: KM PSP Lublin

- Na szczęście nikt nie ucierpiał - informuje.

Trwa ustalanie przyczyn pożaru.