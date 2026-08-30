Hala w ogniu. Kłęby dymu widać było z wielu kilometrów
W niedzielę o godzinie 14.40 strażacy dostali zgłoszenie, że pali się dwukondygnacyjna hala magazynowa przy ul. Kasprowicza. - Gdy przybyliśmy na miejsce pożar był już rozwinięty - mówi mł. kpt. Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.
Zawalił się dach
- Cała hala ma wymiary 100 na 30 metrów. Udało się uratować fragment części biurowej budynku, spłonęła część magazynowa. Zawalił się jej dach - opowiada strażak.
Na miejsce wysłano 20 zastępów straży pożarnej, czyli 60 strażaków.
- Na szczęście nikt nie ucierpiał - informuje.
Trwa ustalanie przyczyn pożaru.
Źródło: tvn24.pl