Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Po wyrokach uciekli. Ukrywali się w Holandii, jeden 10 lat

Zatrzymali dwóch mężczyzn
Lublin. Ukrywali się w Holandii. Mieli na koncie wyroki. Namierzyli ich "łowcy głów"
Źródło: Lubelska Policja 
Policyjni "łowcy głów" z Lublina namierzyli 33-latka i 36-latka, którzy ukrywali się w Holandii. Ten ostatni poszukiwany był od 2015 roku. 33-latek ukrywał się od zeszłego roku. Obaj mają na koncie wyroki za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. 

36-latek z powiatu hrubieszowskiego poszukiwany był od 2015 roku Europejskim Nakazem Aresztowania i międzynarodowym listem gończym.

Mężczyzna został skazany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, której członkowie (w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) wprowadzali do obrotu znaczne ilości narkotyków. Chodziło co najmniej o 15 kilogramów środków odurzających.

Zatrzymali dwóch mężczyzn
Zatrzymali dwóch mężczyzn
Źródło: Lubelska Policja

Miał podrobione dokumenty, zmieniał swój wygląd

"Ponadto poszukiwany był jeszcze za wymuszenie rozbójnicze. Został zatrzymany na terenie Holandii w ramach ENFAST (Europejska Sieć Współpracy Policyjnej). Podczas zatrzymania posiadał przy sobie podrobione polskie dokumenty tożsamości, którymi się posługiwał" – pisze w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Po tym jak w 2015 roku zapadł wyrok, mężczyzna opuścił Polskę i wyjechał do Holandii.

"Aby utrudnić ściganie zmieniał często miejsce ukrywania się oraz zmienił swój wygląd. Do odsiadki ma łącznie cztery lata i pięć miesięcy" – zaznacza podkom. Karbowniczek.

Odbyła się ekstradycja
Odbyła się ekstradycja
Źródło: Policja.pl

Przemyt wyrobów tytoniowych

Z kolei 33-latek z powiatu chełmskiego poszukiwany był od listopada 2024 roku. Wystawiony za nimi został Europejski Nakaz Aresztowania za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jej członkowie (działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) nielegalnie wwozili przez polsko-ukraińską granicę bezakcyzowe wyroby tytoniowe.

"Grupa naraziła budżet na uszczuplenie należności celnej w wysokości nie mniejszej niż 1,5 miliona złotych. Do odsiadki łącznie ma trzy lata i trzy miesiące" – informuje podkom. Karbowniczek.

Obaj zostali skazani na kary pozbawienia wolności
Obaj zostali skazani na kary pozbawienia wolności
Źródło: Policja.pl

198 konwojów od początku roku

Dzięki współpracy polskiej i holenderskiej policji doszło do ekstradycji obu mężczyzn do Polski. Ich konwój zrealizował na początku sierpnia Wydział Konwojowy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

W tym roku zrealizowano w Polsce łącznie 198 konwojów, w ramach których do Polski trafiło 324 osoby poszukiwane.

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lubelska Policja

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaLubelskie
Czytaj także:
sklep polki rogeria rossmann - Magda Wygralak shutterstock_2422434079
Wielka sieć rezygnuje ze sprzedaży dużej części napojów
BIZNES
Widok na miasto Anchorage na Alasce
Trump z Putininem na Alasce i "najbardziej szalona" teoria spiskowa
Świat
kubek czekolada rece shutterstock_2237221025_1
Straciła ciążę po wypiciu gorącej czekolady
Świat
imageTitle
Dlaczego Duplantis bije rekord tylko o centymetr?
Najnowsze
Pijany mężczyzna w fosie
Z fosy miejskiej wyciągnęli mężczyznę
Wrocław
Całkowite zaćmienie Słońca widoczne w 2023 r. z Australii
Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"
METEO
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0016
Apel do ministrów Żurka i Kierwińskiego. "Powinni zobaczyć reportaż"
Polska
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Tusk sondował dymisję. Usłyszał zdecydowane "nie"
Polska
Andrzej Werner
"Wielka strata dla kultury polskiej i polskiego życia publicznego"
Kultura i styl
Dominika Włodarczyk
"Nienawidziłam kolarstwa, po prostu nienawidziłam". Polka przyćmiła gwiazdy
Mariusz Czykier
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
WARSZAWA
Uciekali przed policjantami
Jechali hulajnogami za szybko, ktoś krzyknął: "uciekamy"
Kraków
Kołobrzeg. Driftował po rondzie
Driftował na rondzie, obok radiowozu
Szczecin
Turysta zasnął w toalecie. Obudził się w zamkniętym lokalu
Turysta zasnął w toalecie. Obudził się po zamknięciu restauracji
Trójmiasto
Upał, Polska
To będą najgorętsze dni w tym roku. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?
METEO
Przelew z telefonu na konto bankowe
Przerwa w realizacji przelewów. Komunikat
BIZNES
Strażnicy weszli do pociągu
Pijany maszynista i jego pomocnik. Wjechali do Polski z Ukrainy
Lublin
CBŚP rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowania (zdj. ilustracyjne)
Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych. Rząd przyjął projekt
BIZNES
imageTitle
Hit transferowy w ekstraklasie. Były reprezentant wrócił po czternastu latach
EUROSPORT
imageTitle
Polska bez Sochana, alarmu nie ma. "Niech każdy martwi się o siebie"
EUROSPORT
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
WARSZAWA
imageTitle
Świątek w elitarnym gronie. Tylko dwie tenisistki zarobiły więcej
EUROSPORT
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0015
"Victoria prosiła o kontakt z mamą". Dlaczego nie została wysłuchana?
Polska
Kradł z konta zmarłego
Wypłacał pieniądze z konta zmarłego podopiecznego
Opole
Zerwana sieć trakcyjna, zmiany w komunikacji miejskiej
Koparka zerwała sieć trakcyjną, duże utrudnienia
Wrocław
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 14-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Dwie osoby zatrzymane
WARSZAWA
Policja zatrzymała pięć osób (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało w wodzie przy nabrzeżu
Szczecin
Wołodymyr Zełenski
Zełenski weźmie udział w rozmowie z Trumpem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica