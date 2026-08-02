Lublin Czterolatek zakrztusił się i tracił oddech. Pomógł policjant Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pierwsza pomoc przy zakrztuszeniu dziecka Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Lubelska policja

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Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach popołudniowych przy ulicy Bolesława Ducha w Lublinie. Starszy posterunkowy Patryk Zadworny wracając ze służby, zauważył grupę panikujących i wzywających pomocy osób. Okazało się, że czteroletni chłopiec podróżujący z dziadkami zakrztusił się i tracił oddech.

"Starszy posterunkowy ze spokojem polecił wezwanie karetki pogotowia, następnie przystąpił do udzielania pierwszej pomocy dziecku, które traciło oddech i nie reagowało już na polecenia ani bodźce zewnętrzne. Policjant z pomocą dziadka chłopca zastosował chwyt Heimlicha (polega na gwałtownym uciśnięciu nadbrzusza-red.). Po chwili drogi oddechowe zostały udrożnione" - informuje lubelska policja.

Policjant po służbie uratował czteroletniego chłopca Źródło zdjęcia: Lubelska policja

Chłopiec został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a jego życiu i zdrowiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.