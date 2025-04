Ceramika sprzed tysięcy lat w przesyłce z Ukrainy 

Lublin. W paczce z Ukrainy trafili na ceramikę sprzed tysięcy lat Źródło: KAS Lublin

IV i III tysiąclecie przed naszą erą. Z tego okresu pochodzą fragmenty ceramiki, które zostały znalezione w przesyłce z Ukrainy. Trafili na nie celnicy pełniący służbę na terenie sortowni pocztowej w Lublinie. Na trop wpadli dzięki nowoczesnemu urządzeniu RTG, które skanuje paczki w technologii 3D.

- Wykryte zabytki są autentycznymi pamiątkami sprzed wieków. Można wiązać je z kulturą trypolską, która funkcjonowała na terenach zachodniej Ukrainy w IV i III tysiącleciu przed Chrystusem – mówi Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Celnicy pełniący służbę na terenie sortowni pocztowej w Lublinie znaleźli w jednej z paczek z Ukrainy fragmenty pradziejowej ceramiki.

Wykorzystali urządzenie RTG

Artefakty można wiązać z kulturą trypolską Źródło: KAS Lublin

- Cechą charakterystyczną kultury trypolskiej jest właśnie ceramika – piękna, starannie wykonana i bogato zdobiona – zaznacza Deruś.

Podczas kontroli funkcjonariusze wykorzystali urządzenie RTG, które skanuje paczki w technologii 3D.

Grozi za to do dwóch lat więzienia

- Warto wiedzieć, że przywóz zabytków archeologicznych pochodzących z wykopalisk jest całkowicie zabroniony. Jest to przestępstwo opisane w art. 108a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch – podkreśla rzecznik.

Dodaje, że Lubelski Urząd Celno-Skarbowy prowadzi postępowanie, które ma na celu ustalić nadawcę i odbiorcę paczki.

Ceramika najprawdopodobniej trafi do muzeum

- Natomiast, jeśli chodzi o ceramikę, to - tak jak to bywa w takich sytuacjach - zostanie ona najprawdopodobniej przekazana do któregoś z muzeów - zaznacza rzecznik.

Wcześniej w Oddziale Celnym Pocztowym w Lublinie funkcjonariusze znajdowali w kontrolowanych przesyłkach m.in. zabytkowe monety czy miecze.

Fragmenty ceramiki znaleziono w paczce z Ukrainy Źródło: KAS Lublin