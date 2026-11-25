Lublin Błąd zakładu pogrzebowego. Skremowano noworodka, którego ciało miało trafić do sekcji Oprac. Tomasz Mikulicz |

Lublin Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do chłodni jednego z zakładów pogrzebowych w Lublinie trafiły w listopadzie ciała dwojga noworodków.

Dziewczynka zmarła w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie i miała zostać poddana kremacji. Natomiast ciało chłopca, który urodził się martwy miało, zgodnie z wolą rodziców, miało zostać przewiezione na sekcję do Zakładu Patomorfologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Ciało chłopca skremowano (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Obie rodziny poinformowano o pomyłce

"W wyniku błędu podczas wykonywania czynności przez pracownika zakładu pogrzebowego doszło do zamiany ciał dzieci. Zwłoki chłopca zostały poddane kremacji, a następnie wydane drugiej rodzinie, która dokonała ich pochówku" - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Koza.

Ciało dziewczynki nadal znajduje się w chłodni zakładu pogrzebowego. Przedstawiciele zakładu poinformowali obie rodziny o pomyłce. Zawiadomienie w tej sprawie do organów ścigania złożył ojciec jednego z dzieci.

Będą przeglądać monitoring

Śledczy zabezpieczyli dokumentację oraz nagrania z monitoringu zakładu pogrzebowego, przesłuchali też rodziców obu dzieci jako świadków oraz pracownika zakładu.

Prokuratura planuje pozyskać też pełną dokumentację medyczną i pogrzebową, przeprowadzić oględziny zapisów monitoringu oraz przesłuchać kolejnych pracowników podmiotów zaangażowanych w przewóz i przechowywanie zwłok.

"Prokurator wydał postanowienie o wyjęciu z grobu urny z prochami pochowanego dziecka. Czynność ta zostanie przeprowadzona z osobistym udziałem prokuratora" - podkreśla prokurator Kozak.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie, nikt nie usłyszał do tej pory zarzutów. Za znieważenie zwłok grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.