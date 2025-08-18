Białorusin z zarzutami planowania działań dywersyjnych i aktów sabotażu

Siemoniak o aktach dywersji Źródło: TVN24

13 sierpnia funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie zatrzymali na terenie Warszawy 27-letniego obywatela Białorusi Vitalija S.

"14 sierpnia został doprowadzony do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, gdzie przedstawiono mu zarzuty dotyczące działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i podejmowania przygotowań do aktów dywersyjnych i sabotażowych polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego. Zgromadzone informacje wskazują, że podejrzany w lipcu 2025 roku zbierał dane na temat wskazanego obiektu, filmował i fotografował, a następnie przekazał je, celem realizacji planowanych działań przestępczych, przedstawicielom obcego wywiadu" - przekazała ABW w komunikacie.

Areszt na trzy miesiące

Po ogłoszeniu zarzutów prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd po jego rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze zgormadzonym przez ABW materiałem przychylił się do wniosku prokuratora.

Śledztwo prowadzi delegatura ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

