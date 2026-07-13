Lublin "Łowcy głów" zatrzymali poszukiwanych braci, była z nimi zaginiona nastolatka

Poszukiwani mężczyźni ukrywali się w Hiszpanii Źródło wideo: Policja Lubelska Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska

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Obaj zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy powiatu chełmskiego. Młodszy z braci ścigany był dwoma listami gończymi za obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej 15. roku życia oraz udzielanie narkotyków. Ma do odbycia trzyletni wyrok więzienia. Starszy brat był poszukiwany czterema listami gończymi, również za przestępstwa seksualne wobec osoby małoletniej, a także za udział w pobiciu i przestępstwa narkotykowe. Ma zasądzone cztery lata pozbawienia wolności.

Zatrzymani bracia Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Wpadli w Hiszpanii

Jak poinformowała nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji, mężczyźni, wiedząc o prowadzonych poszukiwaniach, ukryli w Hiszpanii. Tam prowadzili tzw. koczowniczy tryb życia, zmieniając miejsca pobytu, by utrudnić namierzenie.

Na ich trop wpadli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie. Dzięki współpracy z oficerem łącznikowym polskiej policji w Hiszpanii udało się ich zlokalizować i zatrzymać. W chwili zatrzymania w jednej z hiszpańskich miejscowości funkcjonariusze odnaleźli również zaginioną małoletnią, która przebywała w ich towarzystwie.

W ubiegłym tygodniu obaj bracia zostali przekazani stronie polskiej. Po ekstradycji do kraju trafili do aresztu śledczego.

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