Duży pożar bazy transportowej. W ogniu opony, paliwo, las

Strażacy informację o pożarze odebrali we wtorek około godziny 16. - Wpłynęło do nas zgłoszenie o tym, że palą się budynki magazynowe na terenie bazy transportowej. Po przybyciu pierwszych zastępów ratowniczych stwierdzono, że pożarem objęta jest hala magazynowa, ciągnik siodłowy, części samochodowe, zewnętrzne zbiorniki wypełnione paliwem - olejem napędowym, składowisko opon ciężarowych i od tego zapalił się pobliski las - wymienia młodszy brygadier Mariusz Małecki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Pożar bazy transportowej w Ławkach Źródło: Podlasie24.pl

Nie ma poszkodowanych

Na szczęście nikomu nic się nie stało. - Na miejscu zdarzenia działają 23 zastępy ratownicze Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, jest również policja, która pomaga zabezpieczeniu terenu akcji przed dostępem osób postronnych - informował po godzinie 17 strażak.

Na miejsce zdarzenia udali się też przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W okolicy pożaru panowało duże zadymienie.

"Sytuacja jest opanowana, trwa dogaszenie"

Około godziny 18 pożar został już zlokalizowany i się nie rozprzestrzenia. - Na ten moment sytuacja jest opanowana, trwa dogaszenie konteneru blaszanego, w którym były składowane części do samochodów ciężarowych - przekazał po godzinie 19.30 Małecki.

W hali magazynowej spaliły się części do samochodów ciężarowych. - Ponadto spaleniu uległy ciągnik siodłowy, wózek widłowy, palety transportowe składowane na terenie bazy, opony do samochodów ciężarowych, części do samochodów ciężarowych i olej napędowy przetrzymywany w mauserach - wymienia.

O godzinie 19.30 na miejscu wciąż pracowało 21 zastępów straży pożarnej.

Utrudnienia w okolicach pożaru

Jak informuje policja, droga powiatowa między Łukowem a Gręzówką na odcinku od ulicy Zimna Woda do Ławek jest nieprzejezdna. Policjanci kierują ruch objazdem drogą krajową numer 63 przez Gołaszyn.