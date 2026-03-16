Szczątki niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w lesie

Do zdarzenia doszło w powiecie włodawskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podinsp. Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie poinformowała, że 70-letni mieszkaniec zawiadomił funkcjonariuszy o znalezisku w poniedziałek po godz. 9.

- Mężczyzna wykonywał prace leśne na swojej działce. Zauważył drzewo, które było złamane i w pobliżu znalazł szczątki metalowe na ten moment niezidentyfikowanego obiektu – powiedziała Szymańska.

Dodała, że na miejscu znalezienia szczątków pracuje Żandarmeria Wojskowa i policyjni pirotechnicy.

O zdarzeniu została powiadomiona Prokuratura Okręgowa w Lublinie, której 8. Wydział do spraw Wojskowych nadzoruje postępowanie w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną we wrześniu ubiegłego roku. Policja nie wyklucza, że nowe znalezisko ma związek z tymi zdarzeniami.

Żandarmeria Wojskowa Źródło: PAP

Drony wleciały we wrześniu ubiegłego roku

W wyniku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej we wrześniu ub. r. wiele dronów spadło na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO. W Wyrykach-Woli (ok. 12 km od Krzywowierzby) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy.

Przez kolejne tygodnie wojsko i służby szukały dronów i ich szczątków; wiele z nich zostało znalezionych na terenie województwa lubelskiego, a także - w pojedynczych przypadkach - w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.