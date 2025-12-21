Wyprzedzał na pasach, mimo gęstej mgły. Natknął się na radiowóz

Do zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Końskowola. Policjanci z wydziału ruchu drogowego z komendy w Puławach, pełniący służbę nieoznakowanym radiowozem, zatrzymali do kontroli kierowcę renault.
"30-latek na przejściu dla pieszych wyprzedził jadący przed nim pojazd, zlekceważył nie tylko podwójną linię ciągłą i przejście dla pieszych, ale także to, że panujące warunki atmosferyczne w postaci gęstej mgły znacząco utrudniają widoczność" - zrelacjonowała nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach.
Wysoki mandat i punkty karne
Kierującym okazał się 30-letni mieszkaniec Kraśnika. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz otrzymał 15 punktów karnych.
– Apelujemy do kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów. Przedświąteczny pośpiech oraz trudne warunki pogodowe dodatkowo utrudniają bezpieczne poruszanie się po drogach – przypomina nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.
Funkcjonariusze apelują także do pieszych, by pamiętali o noszeniu elementów odblaskowych, zwłaszcza po zmroku i przy ograniczonej widoczności.
