Wyprzedzał na pasach, mimo gęstej mgły. Natknął się na radiowóz

30-latek wyprzedzał na pasach mimo gęstej mgły Źródło: KPP w Puławach

Do zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Końskowola. Policjanci z wydziału ruchu drogowego z komendy w Puławach, pełniący służbę nieoznakowanym radiowozem, zatrzymali do kontroli kierowcę renault.

"30-latek na przejściu dla pieszych wyprzedził jadący przed nim pojazd, zlekceważył nie tylko podwójną linię ciągłą i przejście dla pieszych, ale także to, że panujące warunki atmosferyczne w postaci gęstej mgły znacząco utrudniają widoczność" - zrelacjonowała nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach.

Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi Źródło: KPP w Puławach

Wysoki mandat i punkty karne

Kierującym okazał się 30-letni mieszkaniec Kraśnika. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz otrzymał 15 punktów karnych.

– Apelujemy do kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów. Przedświąteczny pośpiech oraz trudne warunki pogodowe dodatkowo utrudniają bezpieczne poruszanie się po drogach – przypomina nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.

Funkcjonariusze apelują także do pieszych, by pamiętali o noszeniu elementów odblaskowych, zwłaszcza po zmroku i przy ograniczonej widoczności.