Lublin Niebezpieczna sytuacja na torach. Pociągi wjechały w betonowe bloki Oprac. Tomasz Mikulicz |

Nadkomisarz Anna Kamola: w obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze Źródło wideo: TVN24

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Policja dostała we wtorek w godzinach wieczornych zgłoszenie, że dwa, jadące w przeciwnych kierunkach, pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. Do zdarzenia doszło na szlaku kolejowym w miejscowości Jedlanka, w powiecie łukowskim.

"Wskutek najechania na przeszkody w obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń. Ruch kolejowy w miejscu zdarzenia został wstrzymany na kilka godzin" – pisze w komentarzu aspirant sztabowy Marcin Józwik z Komendy Powiatowej w Łukowie.

Prowadzone jest śledztwo

Na miejsce wysłano kontrterrorystów. Wstępnie, wykonane pod nadzorem prokuratora, oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych.

Śledztwo prowadzone jest wstępnie w kierunku artykułu 173 Kodeksu Karnego, czyli sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.