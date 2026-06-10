Lublin Znaleźli go pod rozbitym autem, 23-latek zmarł w szpitalu

W zderzeniu dwóch samochodów zginął 23-letni kierowca Źródło wideo: KPP Lubartów Źródło zdj. gł.: KPP Lubartów

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We wtorek (9 czerwca) po godzinie 6 rano w miejscowości Gołąb w powiecie lubartowskim zderzyły się dwa samochody osobowe.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 49-latek kierujący Hondą jadąc w kierunku Lubartowa zderzył się z jadącym z naprzeciwka Seatem, którym kierował 23-latek. Oba pojazdy wpadły do przydrożnych rowów" - zrelacjonowała młodsza aspirant Beata Kieliszek z policji w Lubartowie.

Miejsce wypadku Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

23-latek zmarł w szpitalu

23-latka policjanci znaleźli pod rozbitym pojazdem. Ciężko ranny mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie pomimo udzielonej mu pomocy medycznej w środę zmarł.

49-latek w wyniku zdarzenia nie doznał poważnych obrażeń ciała, był trzeźwy.

Przyczyny wypadku badają policjanci Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku i apeluje do kierowców o bezpieczną i rozważną jazdę.

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