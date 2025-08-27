Do zdarzenia doszło w gminie Ruda Huta Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kryminalni ustalili, że 39-latek, za którym wydano dwa listy gończe, przebywa na terenie jednej z posesji w gminie Ruda Huta (Lubelskie). We wtorek (26 sierpnia) rano udali się pod wytypowany adres. W przybudówce domu, przystosowanej na kuchnię letnią, nikt nie otworzył im drzwi.

"Funkcjonariusze przekonani, że mężczyzna jest w środku, weszli do pomieszczenia przez okno. Z pozoru wyglądało na to, że faktycznie może tam nikogo nie być. Jednak to ich nie zmyliło i sprawdzając pomieszczenie, znaleźli poszukiwanego w wersalce. Ukrywając się w łóżku, próbował uniknąć zatrzymania" - przekazała nadkomisarz Ewa Czyż z policji w Chełmie.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów Źródło: KMP Chełm

Mężczyzna został zatrzymany. Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe dziewięć lat za rozboje i kradzieże.