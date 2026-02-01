Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Pijany wjechał w słup energetyczny, odciął mieszkańcom prąd

Uderzył w słup energetyczny
Gęsia Wólka. Pijany kierowca wjechał w słup energetyczny
Źródło: KPP Ryki
Blisko trzy promile alkoholu miał w organizmie 31-latek, który w Gęsiej Wólce (Lubelskie) wjechał w słup energetyczny, powodując przerwy w dostawie prądu w okolicy. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.

W środę kierowca Volkswagena wjechał w miejscowości Gęsia Wólka w słup energetyczny. Spowodował przerwy w dostawie prądu oraz uszkodził ogrodzenie.

Gdy na miejsce przyjechała policja, okazało się, że 31-letni mieszkaniec powiatu ryckiego był pijany. Miał w organizmie trzy promile alkoholu.

Uderzył w słup energetyczny
Uderzył w słup energetyczny
Źródło: KPP Ryki

Ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

"Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że kierujący posiadał sądowy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" – pisze w komunikacie aspirant Łukasz Filipek z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy.

Przód samochodu został zniszczony
Przód samochodu został zniszczony
Źródło: KPP Ryki

Trafił do aresztu

Grożą mu od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia, wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Uszkodził też ogrodzenie
Uszkodził też ogrodzenie
Źródło: KPP Ryki
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Ryki

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaLubelskie
Czytaj także:
Pilne
Dron uderzył obok autobusu. Kilkanaście osób nie żyje
Świat
Rosjanie zaatakowali szpital położniczy w Zaporożu
Rodzące kobiety na celowniku. Rosjanie zaatakowali szpital
Świat
imageTitle
Real uciekł spod topora. W setnej minucie
EUROSPORT
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
Pogłos
imageTitle
Daleki skok Żyły w Willingen
RELACJA
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak temperatura mocno spadnie tej nocy
METEO
HC-130J Combat King
Media: w stronę Iranu leci samolot, którego nigdy nie wysyła się na rutynowe misje
Świat
Namalował na zabytku barwy flagi Polski i znak Polski Walczącej. Usłyszał zarzuty
"Nazar" znów w areszcie. Patostreamer groził partnerce
Trójmiasto
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ukrył ciało matki w walizce i wyrzucił
Białystok
shutterstock_2647381995
Inspektorat sanitarny ostrzega przed szklankami z ołowiem
BIZNES
imageTitle
Kvandal nie do zatrzymania. Norweżka świetna przed igrzyskami
Najnowsze
Starcia z policją w Turynie
"To się nazywa próba zabójstwa". 96 rannych policjantów we Włoszech
Świat
imageTitle
Fani zachwyceni. Szwajcarska wygrana w Crans-Montanie
EUROSPORT
Maciej Wierzyński
Opowieści z życia
Opinie
Mróz, śnieg, zima
Tutaj lekcje w szkołach będą zawieszone
METEO
65-latek był mieszkańcem wsi Rzerzęczyce
65-latek zamarzł niedaleko domu
Katowice
Wypadek snowboardzisty na Rysach
Wypadek snowboardzisty na Rysach. Trudna akcja ratunkowa
Kraków
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
"Ukraina gotowa do merytorycznej rozmowy". Wyznaczono kolejne spotkania
Świat
Pasażerowie oczekujący na lotnisku w Punta Cana
"Koczują na podłodze z małymi dziećmi". Turyści utknęli w Dominikanie
WARSZAWA
Silny mróz i "wybuchające drzewa". Żeby aż tak?
Silny mróz i "wybuchające drzewa". Ale aż tak?
Jakub Zulczyk
imageTitle
Osobista tragedia skoczka w noc przed konkursem
EUROSPORT
Alcaraz
Mistrz dziękuje. Za moment symboliczny gest Djokovicia
EUROSPORT
imageTitle
Nagły zwrot Djokovicia. Przemówił nie tylko do zwycięzcy
EUROSPORT
Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyznał się, że udusił 14-latkę. Areszt dla podejrzanego
Poznań
Jechał pod prąd
Jechał pod prąd ekspresówką. "Nie wyglądał, jakby coś sobie z tego robił"
Białystok
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
METEO
Marco Rubio
Normalizacja relacji USA-Brazylia. Kraje stawiają na dialog
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz wicepremierką? "Pewnie będzie powrót do tych rozmów"
Polska
Turcja. Osiem osób zabitych, 26 rannych w wypadku autokaru w mieście Antalya
Wypadek w popularnym kurorcie. Kilkadziesiąt rannych i ofiary śmiertelne
Świat
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Mieszkańcy bez wody i ciepła. Awarie w kilku dzielnicach
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica