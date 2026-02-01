Pijany wjechał w słup energetyczny, odciął mieszkańcom prąd

Gęsia Wólka. Pijany kierowca wjechał w słup energetyczny Źródło: KPP Ryki

W środę kierowca Volkswagena wjechał w miejscowości Gęsia Wólka w słup energetyczny. Spowodował przerwy w dostawie prądu oraz uszkodził ogrodzenie.

Gdy na miejsce przyjechała policja, okazało się, że 31-letni mieszkaniec powiatu ryckiego był pijany. Miał w organizmie trzy promile alkoholu.

Uderzył w słup energetyczny Źródło: KPP Ryki

Ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

"Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że kierujący posiadał sądowy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" – pisze w komunikacie aspirant Łukasz Filipek z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy.

Przód samochodu został zniszczony Źródło: KPP Ryki

Trafił do aresztu

Grożą mu od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia, wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Uszkodził też ogrodzenie Źródło: KPP Ryki

