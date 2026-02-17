Granat na przejściu granicznym. Ewakuowano 19 osób

Granat został znaleziony we wtorek rano. Informację potwierdził dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie Łukasz Chomczyński. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia.
19 osób zostało ewakuowanych z jednego z budynków.
- To 14 osób postronnych, trzech pracowników służby celnej i dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej - dodał dyżurny.
Interwencja została zgłoszona po godz. 5 rano. Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia. Sprawą będzie zajmować się policja.
Opracowała Anna Winiarska /tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP