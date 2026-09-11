Wypadek na S12 w Lubelskiem. Droga zablokowana, lądował śmigłowiec LPR
Do wypadku doszło 11 września około godziny 8 na remontowanym odcinku drogi ekspresowej S12 przed węzłem Kurów Zachód. Niedaleko miejscowości Chrząchówek (powiat puławski) zderzyły się cztery samochody osobowe i jeden dostawczy.
Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jezdnia w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana, a na miejsce skierowano wszystkie służby ratunkowe.. Dla pojazdów jadących w kierunku Warszawy/Radomia policja zaleca objazd przez węzeł Kurów Wschód lub wcześniej węzłem Nałęczów.
Wypadek na S12. Trasa zablokowana, interweniował LPR
Skutki wypadku okazały się na tyle poważne, że konieczne było wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ze wstępnych informacji wynika, że ranna została jedna osoba.
- W związku ze spowolnieniem drogi pierwszy kierowca zaczął się zatrzymywać, kolejny już nie wyhamował i nastąpił efekt domina. Pasażerka pierwszego samochodu została przetransportowana do szpitala. Jej stan był stabilny i była przytomna - podaje nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowy KPP Puławy.
Utrudnienia w ruchu drogowym powinny zostać usunięte przed godziną 12, gdy uszkodzone samochody zostaną usunięte z drogi. - Ruch w kierunku Lublina odbywa się normalnie. Idzie troszeczkę wolniej, ale idzie, natomiast ruch w kierunku Warszawy policjanci przekierowują na węźle Nałęczów - dodała Rejn-Kozak.