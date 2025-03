Uwierzył, że nieznajoma chce mu podarować 900 tysięcy euro

69-latek uwierzył w dużą darowiznę od kobiety, z którą korespondował. Podał swoje dane, łącznie ze zdjęciem dowodu osobistego a także dane do logowania do bankowości mobilnej i zainstalował aplikację umożliwiająca zdalną obsługę urządzenia. Gdy po kilku dniach zamiast wpływu nastąpiła wypłata z konta, zorientował się, że został oszukany.

Wiadomość od "prawnika"

- Nakłoniła go do założenia poczty internetowej, na którą pod koniec lutego otrzymał wiadomość od osoby podającej się za prawnika, że chcąc otrzymać pieniądze konieczne jest podanie danych osobowych i zdjęcie dowodu osobistego. Następnie skontaktował się z nim rzekomy przedstawiciel finansowy, który przekazał mu informację, że jest dla niego przelew od mieszkanki Niemiec - informuje nadkomisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji. - Aby go zrealizować musiał wykonać telefoniczne instrukcje, w których podał dane do logowania do swojego rachunku i zainstalował aplikację umożliwiającą zdalną obsługę urządzenia. Po tym, otrzymał wiadomość, że wszystko poszło pomyślnie i pieniądze pojawią się na jego koncie następnego dnia.