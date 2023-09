PiS chwali się w spocie wyborczym stadionem, którego jeszcze nie ma. "To propaganda rodem z PRL"

Mieszkańcy Chełma usłyszeli w poście PiS, że dzięki rządowi Zjednoczonej Prawicy w mieście powstało Centrum Aktywności Gospodarczej oraz stadion lekkoatletyczny. O ile ta pierwsza instytucja faktycznie została oddana do użytku, to stadion jest w budowie, a zaawansowanie prac – jak informują władze miasta – wynosi około 20 procent.

- Popatrz, to twój powiat. W ostatnich latach zrobiliśmy to: Centrum Aktywności Gospodarczej oraz stadion lekkoatletyczny w Chełmie. Możliwe było to dzięki rządowi Zjednoczonej Prawicy, który zmienił politykę Donalda Tuska, za którego rządów nie było środków na nic. Nie wracajmy do Tuska. Twój powiat ma dla nas znaczenie. Zawsze będziemy o niego dbali – słyszymy w spocie wyborczym PiS, który dotyczy Chełma.

O ile jednak Centrum Aktywności Gospodarczej zostało wybudowane, to stadion nie.

Tak obecnie wygląda teren budowy Katarzyna Lewandowska

Poseł KO: to celowe wprowadzanie wyborców w błąd

- W spocie widzimy zdjęcia Centrum Aktywności Gospodarczej, natomiast jeśli chodzi o stadion, to pokazano tylko wejścia do budynku II Liceum Ogólnokształcącego, przy którym stadion ma powstać. Samego stadionu w spocie nie ma, bo i nie może być, skoro on jeszcze nie powstał – komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Grabczuk, były prezydent Chełma i marszałek województwa, który kandyduje z listy KO na kolejną kadencję do Sejmu.

Uznaje, że spot PiS celowo wprowadza wyborców w błąd. Udał się zresztą na miejsce, aby nagrać film, jak wygląda miejsce, w którym ma powstać stadion. Nagranie jest dostępne na jego profilu facebookowym.

- W Chełmie się z tego spotu śmieją, bo wiedzą że stadion nie istnieje, ale kto by jechał do nas z innej części Polski, żeby to sprawdzić, a w miejscu, w którym według PiS, jest stadion rośnie trawa – mówi.

Kandydatka Trzeciej Drogi: mieszkańcy, z którymi rozmawiam są oburzeni

Na miejsce udała się też, kandydująca z Trzeciej Drogi, bezpartyjna Katarzyna Lewandowska.

Stadion powstaje przy szkole Katarzyna Lewandowska

- Na terenie budowy nie zauważyłam żadnego robotnika. PiS-owski spot to propaganda rodem z PRL. Mieszkańcy, z którymi rozmawiam są oburzeni – komentuje.

Mamą prezydenta miasta jest posłanka PiS

Od 2018 roku prezydentem Chełma jest Jakub Banaszek, którego mamą jest - kandydująca w nadchodzących wyborach, posłanka PiS Anna Dąbrowska-Banaszek. Jej syn należał do czerwca 2021 roku do Porozumienia, ale odszedł z partii i jest teraz osobą bezpartyjną.

12 sierpnia 2021 roku napisał na Facebooku: "Moja decyzja dotycząca odejścia z Porozumienia była motywowana przede wszystkim mnogością zadań i ogromną liczbą przedsięwzięć, które realizujemy w Chełmie".

Władze Chełma: może ktoś ze sztabu spojrzał na listę przyznanych dotacji

O komentarz do spotu PiS poprosiliśmy Damiana Zielińskiego, rzecznika prezydenta Chełma.

Teren budowy z połowy września UM Chełm

- Nie sądzę, aby było to celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Być może ktoś ze sztabu wyborczego spojrzał na listę przyznanych dotacji rządowych i uznał, że skoro dotacja została przyznana – a wynosiła 3 miliony złotych – to stadion już stoi. Tymczasem budowa się opóźniła - mówi nam.

Inwestycja miała być gotowa w listopadzie. Termin przesunięto na sierpień 2024

Informuje, że pierwotnie inwestycja miała się zakończyć w listopadzie 2023 roku, były jednak problemy ze stabilnością podłoża.

- Trzeba było je dodatkowo wzmocnić, co wiązało się z koniecznością zabezpieczenia na to dodatkowych funduszy. Rada miasta się zgodziła, umowa z wykonawcą została aneksowana i teren został wzmocniony. Siłą rzeczy zanim to nastąpiło – rozpoczęte w styczniu 2023 roku - prace nad budową stadionu stanęły w miejscu na około dwa miesiące. Od września prace ziemne prowadzone są już bez zakłóceń. Planowany termin zakończenia inwestycji zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę to sierpień przyszłego roku – podkreśla rzecznik.

Miasto informuje, że ułożono kable elektryczne oraz wyrównano koryto bieżni UM Chełm

Rzecznik: wyrównali koryto bieżni, ułożono kable elektryczne

Dodaje, że z informacji uzyskanych od wykonawcy wynika, iż wyrównano już koryto bieżni pod wykonanie stabilizacji cementem, ułożono kable elektryczne pod oświetlenie wzdłuż boiska oraz wykonano podłoże wzmocnione stabilizowanym spoiwem hydrauliczno-chemicznym.

- Prace trwają, natomiast w czasie przestoju na budowie stadionu, wykonawca zrealizował inne elementy inwestycji - zbudował ogrodzenie oraz remontował szatnię i zaplecze sanitarne w budynku liceum – zaznacza Zieliński.

Zaawansowanie prac - około 20 procent

Gdy wcześniej udzielał wywiadu "Gazecie Wyborczej" powiedział, że zaawansowanie prac przy budowie stadionu nie przekracza 10 procent.

- Później jednak rozmawiałem z przedstawicielami naszego departamentu inwestycji, którzy stwierdzili, że jest to około 20 procent – mówi.

Był szereg innych inwestycji

Zaznacza, że druga z inwestycji wymieniona w spocie, czyli Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej została zakończona już w zeszłym roku.

- Obecnie centrum jest w całości zagospodarowane przez przedsiębiorców. CHCAG powstało dzięki środkom rządowym i unijnym. Od czasu, gdy rządy w mieście objął obecny prezydent, m.in. wyremontowano kilkanaście ulic, uruchomiony został rower miejski, zrewitalizowana została zabytkowa kaplica przy ul. św. Mikołaja. Właśnie odbierany do użytku jest przebudowany park miejski oraz przebudowany centralny plac Chełma – plac Łuczkowskiego – podkreśla Damian Zieliński.

Nie planują jednak występować o sprostowanie

Na pytanie, czy prezydent wystąpi do sztabu PiS o sprostowanie spotu, mówi że nie jest to planowane.

- Tak jak wspomniałem - nie odbieramy tego jako celowe działanie, raczej jako błąd w researchu. My ze swojej strony prowadzimy aktywną politykę informacyjną, jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, dlatego każdy mieszkaniec bez problemu znajdzie informacje dotyczące aktualnego stanu prac związanych z budową stadionu lekkoatletycznego – zaznacza rzecznik.

