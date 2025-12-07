Spłonęły trzy ciężarówki, pięć naczep i kombajn

Straż pożarna dostała wezwanie w niedzielę przed godziną 3.30. Płonęły pojazdy stojące na prywatnym parkingu miejscowości Bródek w powiecie zamojskim.
- Gdy przybyliśmy na miejsce, pojazdy były całe w płomieniach - mówi nam młodszy brygadier Marcin Żulewski z Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.
Mogło spłonąć jeszcze więcej
Spłonęły trzy ciężarówki, pięć naczep oraz jeden kombajn rolniczy. Straty mogły być jeszcze większe.
- Przed przybyciem strażaków właścicielowi pojazdów udało się odjechać jedną z ciężarówek, która też tam stała. Udało mu się zabrać również dwie naczepy – zaznacza mł. bryg. Żulewicz.
Na miejsce wysłano siedem zastępów straży pożarnej z PSP i okolicznych OSP. Akcja trwała trzy godziny.
Ustalają, czy doszło do podpalenia
Przyczyny pożaru ustala policja.
- Zapewne potrzebna będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Ustalamy, co było źródłem pożaru. Czy było to podpalenie, czy może jakaś inna przyczyna - mówi podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Autorka/Autor: tm/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Łabuńki