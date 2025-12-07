Logo strona główna
Lublin

Spłonęły trzy ciężarówki, pięć naczep i kombajn

Spłonęły ciężarówki
Bródek. Spłonęły ciężarówki, naczepy i kombajn
Źródło: OSP Łabuńki
Trzy ciężarówki, pięć naczep oraz kombajn rolniczy spłonęły w nocy na parking w Bródku (Lubelskie). Z ogniem walczyło siedem zastępów strażackich. Właścicielowi pojazdów udało się odjechać jedną ciężarówką oraz zabrać dwie naczepy. 

Straż pożarna dostała wezwanie w niedzielę przed godziną 3.30. Płonęły pojazdy stojące na prywatnym parkingu miejscowości Bródek w powiecie zamojskim.

- Gdy przybyliśmy na miejsce, pojazdy były całe w płomieniach - mówi nam młodszy brygadier Marcin Żulewski z Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.

Spłonęły ciężarówki 
Spłonęły ciężarówki 
Źródło: OSP Łabuńki

Mogło spłonąć jeszcze więcej

Spłonęły trzy ciężarówki, pięć naczep oraz jeden kombajn rolniczy. Straty mogły być jeszcze większe.

- Przed przybyciem strażaków właścicielowi pojazdów udało się odjechać jedną z ciężarówek, która też tam stała. Udało mu się zabrać również dwie naczepy – zaznacza mł. bryg. Żulewicz.

Na miejsce wysłano siedem zastępów straży pożarnej z PSP i okolicznych OSP. Akcja trwała trzy godziny.

Ogień objął też kombajn rolniczy
Ogień objął też kombajn rolniczy
Źródło: OSP Łabuńki

Ustalają, czy doszło do podpalenia

Przyczyny pożaru ustala policja.

- Zapewne potrzebna będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Ustalamy, co było źródłem pożaru. Czy było to podpalenie, czy może jakaś inna przyczyna - mówi podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Akcja trwała trzy godziny
Akcja trwała trzy godziny
Źródło: OSP Łabuńki
Autorka/Autor: tm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Łabuńki

Straż pożarnaPolicjaOchotnicza Straż PożarnaLubelskiepożar
