Wjechał busem w pociąg. Tłumaczył, że "o tej godzinie nigdy żaden nie jechał"

To bez wątpienia naruszenie dóbr osobistych - oceniła Sylwia Gregorczyk-Abram, pełnomocniczka Agnieszki Holland, mówiąc o wpisie na temat reżyserki i III Rzeszy, autorstwa Zbigniewa Ziobry. Mecenas dodała, że został on wezwany w związku z tym do przeprosin i wpłaty 50 tysięcy złotych na jedną z fundacji. - Nie mam wątpliwości, że to nie była krytyka. To był raczej element kampanii wyborczej i taki ukłon w stronę swojego radykalnego elektoratu - dodała Gregorczyk-Abram, podkreślając "nazistowsko-faszystowskie" porównania szefa resortu sprawiedliwości.