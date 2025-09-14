- Zgłoszenie dostaliśmy o godz. 15.46. Zaniepokojeni mieszkańcy podlubelskiego Boduszyna w gminie Niemce, zgłosili, że na dachy ich domów spadła jakaś nieznana niebezpieczna substancja - mówi młodszy brygadier Andrzej Szacoń z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.
Na miejsce pojechała policja oraz siedem zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego z Lublina.
Straż pożarna: prawdopodobnie ktoś rzucił petardę
- Okazało się, że na szczęście "niebezpieczną substancją" były ptasie odchody - informuje strażak.
Dodaje, że prawdopodobnie ktoś rzucił petardę, której huk wystraszył stado ptaków.
- Te uciekając, zanieczyściły odchodami dachy trzech stojących obok siebie domów i najbliższe okolice. Łącznie obszar o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych – opowiada mł. bryg. Szacoń.
Autorka/Autor: tm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock