Do wypadku doszło w piątek wieczorem na ulicy Jana Pawła II w Biłgoraju.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący volkswagenem w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, który zaczął hamować, aby uniknąć najechania na niego, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z oplem, którym kierował 35-latek z gminy Goraj" - zrelacjonował podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

Pasażer zmarł

Volkswagenem kierował 30-letni mieszkaniec gminy Biłgoraj. "Badanie alkomatem wykazało, że kierowcy byli trzeźwi" - podał podkomisarz Karbowniczek. 61-letni pasażer opla został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Apel policji

Przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

"Apelujemy do kierowców o wyobraźnię na drodze i zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - zaapelował podkomisarz Kamil Karbowniczek.