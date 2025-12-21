Do wypadku doszło w piątek wieczorem na ulicy Jana Pawła II w Biłgoraju.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący volkswagenem w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, który zaczął hamować, aby uniknąć najechania na niego, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z oplem, którym kierował 35-latek z gminy Goraj" - zrelacjonował podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
Pasażer zmarł
Volkswagenem kierował 30-letni mieszkaniec gminy Biłgoraj. "Badanie alkomatem wykazało, że kierowcy byli trzeźwi" - podał podkomisarz Karbowniczek. 61-letni pasażer opla został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Apel policji
Przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
"Apelujemy do kierowców o wyobraźnię na drodze i zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - zaapelował podkomisarz Kamil Karbowniczek.
Autorka/Autor: ms/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Biłgoraju