Do ośmiu lat więzienia grozi 35-latkowi podejrzanemu o kierowanie gróźb wobec przypadkowego mężczyzny, który na jednej z ulic w Białej Podlaskiej na niego zatrąbił. Z ustaleń wynika, że 35-latek miał "w odwecie" wyciągnąć przedmiot przypominający broń i mu grozić. Policja zabezpieczyła broń pneumatyczną, jedną sztukę amunicji oraz woreczek z marihuaną.

Twierdził, że musiał ostro hamować, by uniknąć zderzenia. Z relacji kierowcy wynikało, że gdy kilka minut później wracał tą samą drogą, na środek ulicy wyszedł mu ten sam nieznajomy, zmuszając go do zatrzymania się.