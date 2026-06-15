Biała Podlaska Strzały w Białej Podlaskiej, nie żyje jedna osoba. Znamy tożsamość zabitego Robert Zieliński Rafał Molenda Zespół autorów |

Obława policji po strzelaninie w Białej Podlaskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w okolicach parkingu na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. - Przed godziną 10 otrzymaliśmy informację o strzałach oddanych w kierunku innego mężczyzny. Do zdarzenia miało dojść na ulicy przy parkingu. Sprawca oddalił się z miejsca - powiedział Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Nadal trwa policyjna obława.

Po godzinie 15 policja przekazała informacje o ofierze. - Ustaliliśmy tożsamość mężczyzny, który zmarł po strzałach oddanych z broni palnej. Ofiara to 44-letni obywatel Rosji, który zamieszkiwał w Białej Podlaskiej - poinformował Andrzej Fijołek.

Jak ustalił Robert Zieliński z tvn24.pl, zabity mężczyzna to Siemion Skrepetski, rosyjski artysta, znany krytyk Władimira Putina. Według informacji, które uzyskał nasz dziennikarz, najpoważniej zakładaną przez policjantów hipotezą jest egzekucja.

- Jeśli ktoś podchodzi do konkretnej osoby na ulicy i oddaje strzały, to wszystko wskazuje na to, że planował go zabić. Natomiast nie znamy jeszcze motywów sprawcy, z jakich pobudek to zrobił - mówił wcześniej rzecznik policji.

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Informację o tym, że ofiarą jest Skrepetski podawał też wcześniej portal telewizji wPolsce24.

Siemion Skrepetski Źródło zdjęcia: Vasily Krestyaninov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Prokuratura wszczęła śledztwo

- Doszło do zabójstwa, najprawdopodobniej zabójstwa mężczyzny z użyciem broni palnej. Na miejsce została skierowana ekipa dochodzeniowo-śledcza. Są dokonywane oględziny miejsca zdarzenia, oględziny zewnętrzne ciała, a także są ustalani i przesłuchiwani świadkowie. Te działania dopiero są na bardzo wstępnym etapie. Zostało zabezpieczone miejsce zdarzenia przed dostępem osób trzecich - powiedział tuż po zdarzeniu prokurator Marcin Kozak, pełniący obowiązki rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Strzelanina w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: TVN24

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Źródło: TVN24

Apel policji do świadków

Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10.