Lublin

Przyszli eksmitować mężczyznę, w kuchni znaleźli jego ciało

Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Biała Podlaska
Źródło: Google Earth
Makabryczne odkrycie w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Podczas eksmisji z mieszkania w jednej z kamienic znaleziono zwłoki mężczyzny. Sąsiedzi ostatni raz widzieli go jesienią 2024 roku. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

Jak przekazał nam Michał Roman, Prokurator Rejonowy w Białej Podlaskiej, ciało zostało znalezione w kamienicy przy ulicy Moniuszki w Białej Podlaskiej.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Toczy się z artykułu 151 Kodeksu karnego, który dotyczy doprowadzenia do samobójstwa.

Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

- Do ujawnienia zwłok doszło 8 sierpnia w trakcie czynności wykonywanych przez komornika sądowego w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko najemcy lokalu. Zwłoki zostały ujawnione w pomieszczeniu kuchennym - zrelacjonował tvn24.pl prokurator Roman.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W mieszkaniu znaleźli ciało kobiety. Nie żyła od dwóch lat

W mieszkaniu znaleźli ciało kobiety. Nie żyła od dwóch lat

Katowice
Sąsiedzi nie widzieli go od roku. Są wyniki sekcji zwłok. Prokurator mówi o "mumifikacji"

Sąsiedzi nie widzieli go od roku. Są wyniki sekcji zwłok. Prokurator mówi o "mumifikacji"

WARSZAWA

Lokator widziany ostatni raz niemal rok wcześniej

13 sierpnia w Zakładzie Medycyny Sądowej w Lublinie odbyła się sekcja zwłok mężczyzny. - Jej tożsamość - z uwagi na znaczny stopień zaawansowania rozkładu zwłok - na obecnym etapie postępowania nie została jednoznacznie ustalona. W tym zakresie biegłym zlecono przeprowadzenie badań genetycznych - przekazał prokurator.

Prokurator czeka na opinię co do mechanizmu i przypuszczalnej daty zgonu mężczyzny. Wiadomo, że zwłoki były w dalekim stadium rozkładu. Z dotychczasowych ustaleń nic nie wskazuje, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby.

Jak ustalili śledczy, najemca lokalu ostatni raz widziany był przez sąsiadów jesienią 2024 roku. Z informacji policji wynika, że mieszkał tam 38-letni mężczyzna. Nikt nie zgłaszał jego zaginięcia.

O sprawie jako pierwszy napisał Dziennik Wschodni.

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Lubelskie
