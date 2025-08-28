Przyszli eksmitować mężczyznę, w kuchni znaleźli jego ciało

Biała Podlaska Źródło: Google Earth

Jak przekazał nam Michał Roman, Prokurator Rejonowy w Białej Podlaskiej, ciało zostało znalezione w kamienicy przy ulicy Moniuszki w Białej Podlaskiej.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Toczy się z artykułu 151 Kodeksu karnego, który dotyczy doprowadzenia do samobójstwa.

Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

- Do ujawnienia zwłok doszło 8 sierpnia w trakcie czynności wykonywanych przez komornika sądowego w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko najemcy lokalu. Zwłoki zostały ujawnione w pomieszczeniu kuchennym - zrelacjonował tvn24.pl prokurator Roman.

Lokator widziany ostatni raz niemal rok wcześniej

13 sierpnia w Zakładzie Medycyny Sądowej w Lublinie odbyła się sekcja zwłok mężczyzny. - Jej tożsamość - z uwagi na znaczny stopień zaawansowania rozkładu zwłok - na obecnym etapie postępowania nie została jednoznacznie ustalona. W tym zakresie biegłym zlecono przeprowadzenie badań genetycznych - przekazał prokurator.

Prokurator czeka na opinię co do mechanizmu i przypuszczalnej daty zgonu mężczyzny. Wiadomo, że zwłoki były w dalekim stadium rozkładu. Z dotychczasowych ustaleń nic nie wskazuje, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby.

Jak ustalili śledczy, najemca lokalu ostatni raz widziany był przez sąsiadów jesienią 2024 roku. Z informacji policji wynika, że mieszkał tam 38-letni mężczyzna. Nikt nie zgłaszał jego zaginięcia.

