Zgłosiła, że pod jej płotem spacerują "dziwne zwierzęta"
- Zadzwoniła do nas mieszkanka ulicy Nadrzecznej. Zgłosiła, że pod jej płotem spacerują dziwne zwierzęta i trochę przypominają dziki. Pojechaliśmy na miejsce i zastaliśmy dwa czarne osobniki - to były świnki wietnamskie i kolejne dwa młode, wyglądające jak dziki. Poszukujemy ich właściciela. Obecnie zwierzęta przebywają na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - poinformował komendant zgierskich strażników Dariusz Bereżewski.
Dodał, że na wolności zostały jeszcze trzy osobniki, które strażnicy próbują odłowić przed zimą, bo mogłyby jej nie przeżyć. Strażnicy proszą potencjalnego właściciela zwierząt o kontakt z MPGK w Zgierzu lub Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Zgierza.
Źródło: tvn24.pl