Samochód między barierami nad kanałem w Łodzi

Do zdarzenia doszło przed godziną 20 przy ulicy Pabianickiej. Jak poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Jędrzej Pawlak, w wyniku kolizji jeden z pojazdów znalazł się zawieszony w przestrzeni pomiędzy mostkami nad rzeką Olechówką.
To, jak doszło do tej sytuacji, wyjaśnia policja.
Młodszy aspirant Mateusz Piliński z Biura Prasowego KWP w Łodzi przekazał, że seat został pchnięty na barierki przez citroena. W seacie znajdowały się dwie osoby, a w citroenie - jedna. Kierowcy byli trzeźwi. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej.
Autorka/Autor: asty/adso
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie