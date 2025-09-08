Logo strona główna
Łódź

Samochód między barierami nad kanałem w Łodzi

545264190_1263722835766487_8646197327200429011_n
Wypadek w Łodzi. Samochód zawisł nad kanałem
Źródło: KM PSP Łódź/LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
W poniedziałek wieczorem w Łodzi doszło do wypadku. Jeden z uczestników w jego efekcie zawisł między barierami nad kanałem rzeki Olechówki. Do akcji ratunkowej wysłano siedem zastępów straży pożarnej.

Do zdarzenia doszło przed godziną 20 przy ulicy Pabianickiej. Jak poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Jędrzej Pawlak, w wyniku kolizji jeden z pojazdów znalazł się zawieszony w przestrzeni pomiędzy mostkami nad rzeką Olechówką.

Wypadek w Łodzi
Wypadek w Łodzi
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

To, jak doszło do tej sytuacji, wyjaśnia policja.

Młodszy aspirant Mateusz Piliński z Biura Prasowego KWP w Łodzi przekazał, że seat został pchnięty na barierki przez citroena. W seacie znajdowały się dwie osoby, a w citroenie - jedna. Kierowcy byli trzeźwi. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Samochód utknął w przestrzeni między mostami nad kanałem
Samochód utknął w przestrzeni między mostami nad kanałem
Źródło: KM PSP Łódź
Łódź. Samochód między barierami
Łódź. Samochód między barierami
Źródło: KM PSP Łódź
Wypadek w Łodzi. Samochód między barierami
Wypadek w Łodzi. Samochód między barierami
Źródło: KM PSP w Łodzi
Wypadek w Łodzi. Samochód między barierami
Wypadek w Łodzi. Samochód między barierami
Źródło: KM PSP w Łodzi

Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

