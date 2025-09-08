Samochód między barierami nad kanałem w Łodzi

Wypadek w Łodzi. Samochód zawisł nad kanałem Źródło: KM PSP Łódź/LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Do zdarzenia doszło przed godziną 20 przy ulicy Pabianickiej. Jak poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Jędrzej Pawlak, w wyniku kolizji jeden z pojazdów znalazł się zawieszony w przestrzeni pomiędzy mostkami nad rzeką Olechówką.

To, jak doszło do tej sytuacji, wyjaśnia policja.

Młodszy aspirant Mateusz Piliński z Biura Prasowego KWP w Łodzi przekazał, że seat został pchnięty na barierki przez citroena. W seacie znajdowały się dwie osoby, a w citroenie - jedna. Kierowcy byli trzeźwi. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej.

