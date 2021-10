Jak dojechać na cmentarze w Łodzi? Specjalne linie komunikacji publicznej i zmieniona organizacja ruchu

Wszystkich Świętych 2021. Jak dojechać na cmentarz przy ulicy Ogrodowej?

Trwa remont ul. Kasprzaka która zamknięta jest dla ruchu pomiędzy Srebrzyńską a Drewnowską. W związku z tym ruch przeniesie się na al. Włókniarzy, po której poprowadzony jest również objazd dla autobusów. Ponadto jak co roku ciąg ulic Srebrzyńska, Ogrodowa i Cmentarna będzie jednokierunkowy od Srebrzyńskiej do Legionów.

Wszystkich Świętych 2021. Jak dojechać na cmentarz na Dołach?

Zamknięta dla ruchu będzie ul. Smutna od al. Palki do ul. Doły oraz Telefoniczna od al. Palki do ul. Tamka. Jednokierunkowy ruch pojawi się na ulicach Matejki, Druckiego Lubeckiego oraz Tamka, aby umożliwić parkowanie.

Wszystkich Świętych 2021. Jak dojechać na cmentarz przy ulicy Szczecińskiej?

Ulica Szczecińska od św. Teresy od dzieciątka Jezus do Sianokosy będzie jednokierunkowa w stronę Zgierza. Ponadto przy cmentarzu ulice Hodowlana, Żyzna i Konopna będą jednokierunkowe, a ruch odbywać się będzie odwrotnie do wskazówek zegara ze Szczecińskiej w Hodowlaną, a następnie Żyzną do Konopnej, którą wrócimy do Szczecińskiej.