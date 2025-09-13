Logo strona główna
Łódź

Deszcz, domy, przejście i rozpędzony radiowóz. Policja analizuje film

Nieoznakowany radiowóz w akcji
Niebezpieczny manewr nieoznakowanego radiowozu
Źródło: Stop Cham
Do sieci trafiło nagranie, na którym widać pędzące z dużą prędkością osobowe bmw. Kierowca wyprzedza inne samochody mimo opadów deszczu i ograniczenia prędkości do 70 kilometrów na godzinę. Okazało się, że na filmie widać nieoznakowany radiowóz policji w Wieluniu (Łódzkie).

Nagranie, jak wynika z informacji widocznych na dole ekranu, zostało zarejestrowane w środę, 3 września. Jego autor jechał przez miejscowość Kraszkowice (kilka kilometrów od Wielunia) i został wyprzedzony przez rozpędzone bmw. Dane z rejestratora wskazują, że autor nagrania poruszał się z prędkością około 60 kilometrów na godzinę. Do takich informacji zawsze należy podchodzić z dystansem, bo często podawane przez rejestratory dane są nieprecyzyjne. To jednak nie zmienia faktu, że na pierwszy rzut oka widać, że bmw mija autora nagrania, poruszając się z dużo wyższą prędkością.

Bmw na swój pas wraca dopiero po wyprzedzeniu jeszcze jednego auta, tuż przed przejściem dla pieszych. We wpisie na internetowym profilu "Stop Cham", do którego załączono nagranie czytamy, że na bmw rzekomo jest nieoznakowanym radiowozem z wieluńskiej komendy.

Nieoznakowany radiowóz w akcji
Nieoznakowany radiowóz w akcji
Źródło: Stop Cham

To był radiowóz

Pytana przez nas o komentarz do sprawy rzeczniczka wieluńskiej policji aspirant sztabowa Katarzyna Grela przyznała, że na nagraniu faktycznie widać nieoznakowany radiowóz.

Zaznaczyła, że sprawa "niezwłocznie przekazana została do wyjaśnienia". Jednocześnie dodała, że sprawdzane jest "możliwe popełnienie wykroczenia drogowego". Znaczy to tyle, że funkcjonariusze nie przesądzają, że kierowca bmw zrobił coś złego.

"Traktujemy tę sytuację z pełną powagę. Obecnie wdrożone zostały czynności wyjaśniające, które pozwolą ustalić dokładny przebieg zarejestrowanych na nagraniu sytuacji" - podkreśliła Grela w oświadczeniu.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham

Policja ruch drogowy Wieluń Łódzkie Drogi w Polsce
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica