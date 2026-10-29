Łódź Ominęli ciężarówki i wjechali na tory. Czerwone światła cały czas migały Piotr Krysztofiak |

Niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym w Ważnych Młynach (Łódzkie) Źródło wideo: Kontakt24 / Orest Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Orest

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać niebezpieczną sytuację, do której doszło w miejscowości Ważne Młyny pod Pajęcznem. Pan Orest, autor nagrania przekazał, że zostało ono zarejestrowane 20 października po godzinie 8.30. - Prawdopodobnie na przejeździe doszło do awarii, dlatego, że stałem wraz z innymi kierowcami przed szlabanem, kiedy przejechał pociąg. Szlaban po przeciwnej stronie się podniósł, ale ten po mojej został zamknięty, czerwone światła wciąż świeciły - opisywał. - Większość kierowców stała i czekała, ale po około dziesięciu minutach od czasu przejechania pociągu, dwa samochody z naprzeciwka wyminęły ciężarówki czekające przed przejazdem i przejechały przez przejazd, mimo sygnalizacji. Niedługo później nadjechał kolejny pociąg - relacjonował.

Niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym w Ważnych Młynach Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Orest

Doszło do awarii rogatki przez kierowcę

- Przyczyną zdarzenia było zignorowanie przez kierującego samochodem czerwonego światła na sygnalizatorze przejazdowym oraz wjazd pod opuszczającą się rogatkę. W wyniku uderzenia doszło do uszkodzenia i w efekcie wyłączenia bezpiecznika napędu rogatki znajdującego się w kontenerze sterującym. To spowodowało nieprawidłowe działanie jednego z urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe. Usterka została usunięta o godzinie 8.43 tego samego dnia - przekazał Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK.

Niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym w Ważnych Młynach Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Orest

I dodał, że zdarzenie było konsekwencją niezastosowania się kierowcy do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. - Przypominamy, że kierowcy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do sygnalizacji oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Wjazd na przejazd mimo czerwonych świateł czy ignorowanie znaków drogowych stanowi naruszenie przepisów i może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń z udziałem pociągów - poinformował Wilgusiak.

Przypomniał też o tak zwanej Żółtej Naklejce PLK, umieszczanej na przejazdach kolejowo-drogowych.

- Znajdują się na niej indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu oraz numery alarmowe, z których można skorzystać w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub awarii pojazdu na torach. Szybkie przekazanie tych informacji służbom pozwala na niezwłoczne podjęcie działań, w tym wstrzymanie ruchu pociągów i ograniczenie ryzyka wypadku - podsumował przedstawiciel PKP PLK.

Niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym w Ważnych Młynach Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Orest

Incydentem na przejeździe kolejowym zajęła się też policja w Pajęcznie, która wszczęła postępowanie wyjaśniające. Funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi monitoring i będą chcieli dotrzeć do kierowców, którzy popełnili wykroczenie przejeżdżając przez przejazd, mimo włączonych sygnalizatorów świetlnych.