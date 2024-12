Bili, kopali i grozili bronią

Do zdarzenia doszło wieczorem 18 grudnia w Strykowie na ulicy Stefana Batorego. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu został powiadomiony o pobiciu młodego mężczyzny.

Bili i kopali po całym ciele

- Pokrzywdzony oświadczył, że dwóch nieznanych mu mężczyzn najpierw uszkodziło jego pojazd, a następnie gdy zareagował, zaczęli go bić pięściami i kopać po całym ciel,e gdy się przewrócił. Mieli mu też grozić przedmiotem przypominającym broń. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe. Jeszcze tego samego dnia w Strykowie zatrzymali braci w wieku 18 i 22 lat podejrzewanych o popełnienie tego czynu - informuje asp. Łukasz Krzemień ze zgierskiej policji.

Mężczyźni zostali przewiezieni do komendy, gdzie usłyszeli zarzut pobicia, a starszy z nich dodatkowo zarzuty kierowania gróźb karalnych i zniszczenia mienia. Młodszemu z braci grozi kara do trzech lat więzienia, a starszemu do pięciu lat pozbawienia wolności. O dalszym losie mężczyzn zdecyduje sąd.