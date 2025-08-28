Byli poszukiwani po zabójstwie w Belgii, obywatele Rosji w prokuraturze

Podejrzani o zabójstwo na terenie Belgii obywatele Rosji zostali doprowadzeni do prokuratury Źródło: TVN24

Dwóch obywateli Rosji w wieku 33 i 45 lat zostało w czwartek przed południem doprowadzonych do prokuratury w Łodzi. Mężczyźni są przesłuchiwani w obecności tłumacza.

- Zarzuty zostały sformułowane przez stronę belgijską, a w łódzkiej prokuraturze okręgowej ogłoszono je podejrzanym. Są związane z pobiciem w wyniku którego zmarł 56-letni mężczyzna. Podejrzanym grozi dożywocie - relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Pasikowska-Poczopko.

"Tchórzliwy akt przemocy"

Reporterka TVN24 opisała, że w sklepie w okolicach Brugii pobity 56-latek wspólnie z żoną spotkał podejrzanych. Miało dojść do kłótni. Małżeństwo wyszło ze sklepu, a za nimi obywatele Rosji. Wtedy zaatakowali mężczyznę - bili go i kopali.

O śmiertelnym pobiciu 56-latka i ataku na jego żonę szeroko pisze belgijski dziennik "The Brussels Times". Według dziennika, 22 sierpnia mężczyzna spędzał wieczór ze swoją żoną, kiedy ok. godz. 22 w Zeebrugge (portowe miasteczko w pobliżu Brugii) doszło do sprzeczki z dwoma nieznajomymi.

Belgijska gazeta pisze o kłótni w nocnym sklepie, ale wspomina też o pizzerii i barze z kebabem. Wszystkie trzy lokale znajdują się w kilku sąsiadujących budynkach przy ulicy Baron de Maerelaan w Zeebrugge. Według relacji "The Brussels Times", po opuszczeniu lokalu przez małżeństwo, napastnicy poszli za nimi i napadli swoje ofiary. Uderzyli kobietę, a mężczyznę brutalnie pobili, po czym obaj uciekli.

"Kopali i bili pięściami ofiarę, atakując ją od tyłu. Pomimo prób ratowania przez osobę postronną, mężczyzna zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń" - napisał belgijski dziennik. Nagrania z kamer monitoringu z nocnego sklepu nagrały twarze obu napastników. Określono ich jako kierowców z Europy Wschodniej.

- To był tchórzliwy akt przemocy, takie rzeczy są po prostu niedopuszczalne, to co zrobili było nieludzkie - mówił jeden ze świadków zdarzenia. A inny dodawał: - Zobaczyłem, że dwie osoby biegną za tym mężczyzną, uderzyli go od tyłu, mężczyzna upadł na ziemię, a oni zaczęli go kopać. Od razu próbowałem mu pomóc, ktoś jeszcze podbiegł i wsparł mnie, wtedy zadzwoniłem na policję.

Podejrzani o zabójstwo na terenie Belgii obywatele Rosji zostali doprowadzeni do prokuratury Źródło: Policja łódzka

Informacja od oficera Europolu, "działania pościgowo-blokadowe" na A2

Do zatrzymania dwóch obywateli Rosji doszło 26 sierpnia na autostradzie A2 koło Skierniewic.

- Oficer łącznikowy z Europolu poinformował, że na teren Polski wjechało dwóch obywateli Rosji, którzy są podejrzani o zabójstwo na terenie Belgii. Biuro kryminalne Komendy Głównej Policji ustaliło, na jakim terenie kraju znajduje się samochód z tymi osobami, powiadomiło odpowiednie jednostki i zostały zorganizowane działania pościgowo-blokadowe - przekazała podkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

"Policjanci ze Zgierza zauważyli wskazany pojazd w rejonie Strykowa na A2. Samochód poruszał się z dużą prędkością w kierunku Warszawy. Patrol podjął obserwację z bezpiecznej odległości, przez cały czas utrzymując kontakt z dyżurnym i przekazując na bieżąco lokalizację poruszającego się auta. Z każdą minutą do akcji przyłączały się kolejne patrole z jednostek powiatowych, aby mieć pełną kontrolę sytuacji, decydującą o powodzeniu akcji" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Jak widać na nagraniu opublikowanym przez policję, na drodze zaroiło się od radiowozów.

- Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani na węźle autostradowym Skierniewice, dokładnie na 398. kilometrze tej drogi - powiedziała Machnik.

Podejrzani o zabójstwo zatrzymani na autostradzie A2 Źródło: KWP w Łodzi

