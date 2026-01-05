Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Dostali zgłoszenie o pijanym mężczyźnie chodzącym z bronią palną

Zatrzymana kobieta
Samice (woj. łódzkie)
Źródło: Google Maps
Policjanci dostali zgłoszenie o uzbrojonym i nietrzeźwym mężczyźnie na jednej z ulic w miejscowości Samice (Łódzkie). Zatrzymali trzy osoby, dwie usłyszały zarzuty, między innymi za nielegalne posiadanie broni oraz zniszczenie mienia.

3 stycznia dyżurny skierniewickiej policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który w miejscowości Samice miał chodzić po ulicy z bronią palną. Na miejsce skierowano patrol. Funkcjonariusze zastali przy jednej z posesji zaparkowaną Toyotę, w której siedzieli 53-letnia kobieta i 73-letni mężczyzna. Obok pojazdu stał 54-latek w kamizelce taktycznej - miał przy sobie dwa rewolwery, a obok niego leżała broń myśliwska.

Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i nie posiadał wymaganego zezwolenia na broń palną. Podczas przeszukania auta policjanci znaleźli kilkadziesiąt sztuk amunicji, elementy broni oraz blisko 29 gramów marihuany.

Policjanci zabezpieczyli broń i amunicję
Policjanci zabezpieczyli broń i amunicję
Źródło: KMP w Skierniewicach

Zgłaszający przekazał też, że widział kobietę i mężczyznę przeskakujących przez ogrodzenie jednej z sąsiednich posesji. Funkcjonariusze ustalili, że para uszkodziła drzwi i wybiła szybę w jednym z domów w Samicach.

W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby: 54-letniego mieszkańca Tarnowa, 53-letnią kobietę z Kielc oraz 73-letniego mieszkańca powiatu. Ten ostatni po przesłuchaniu został zwolniony.

Zatrzymana kobieta
Zatrzymana kobieta
Źródło: KMP w Skierniewicach

54-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania i wytwarzania amunicji, a także zniszczenia mienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Kobieta odpowie za posiadanie narkotyków i wspólne zniszczenie mienia - może jej grozić do pięciu lat pozbawienia wolności.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Skierniewicach

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaAlkoholbrońŁódzkie
Czytaj także:
Od lat spada dzietność Polek i to bez względu na miejsce zamieszkania
Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze
WARSZAWA
Mężczyzna okradł kościół nie po raz pierwszy
Ukradł ofiary składane do aniołka przy żłóbku w kościele
WARSZAWA
imageTitle
Błysk Kota. "Kamień spadł mi z serca"
EUROSPORT
Cilia Flores prowadzona przez amerykańskie służby
"Mózgiem tej operacji była jego żona"
Świat
2025 był najbardziej słonecznym rokiem w historii Wielkiej Brytanii
Tak dużo słońca nie było tu nigdy wcześniej
METEO
Nicolas Maduro wożony ulicami Nowego Jorku?
FAŁSZMaduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?
Zuzanna Karczewska, Michał Istel
Maduro, Celia Flores
Zarzuty dla Maduro. Nie przyznał się
Świat
Policjanci pomogli starszej parze dotrzeć do domu
Pchał wózek z kobietą. Pomogli im dotrzeć do domu
WARSZAWA
dniepr2
Atak w Dnieprze. "Rosjanie zbombardowali amerykańską własność"
Świat
Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na Centralnym
WARSZAWA
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
"Koniec ze zbyt szybką jazdą tunelem Wisłostrady"
WARSZAWA
Rywale Polaków w konkursie w Bischofshofen - pary w systemie KO. Turniej Czterech Skoczni
Dwie polskie pary w konkursie w Bischofshofen
EUROSPORT
Nuuk, Grenlandia
Trump znów o Grenlandii. "Niestety, prezydenta USA należy traktować poważnie"
Świat
imageTitle
Tomasiak znów mocny, Kot pokazał pazur. Udane kwalifikacje Polaków
EUROSPORT
Pokrywa śnieżna nad Europą w poniedziałek 05.01
Cała Polska biała i jedna zielona plama. Skąd się wzięła?
METEO
Dziecko w zaśnieżonym samochodzie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili 10-latka w zamkniętym aucie
WARSZAWA
imageTitle
Kwalifikacje TCS w Bischofshofen (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
shutterstock_1899500542_1
"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd
Agata Daniluk
shutterstock_2240510371_1
Kilkuset turystów nie może opuścić wyspy, wśród nich Polacy. "Napięta sytuacja"
BIZNES
maduro-sedzia
To on decyduje w sprawie Maduro
Świat
Wilki w lesie pod Piasecznem (zdjęcie ilustracyjne)
Pojawiły się wilki, leśnicy apelują do właścicieli psów
WARSZAWA
Paszport był oryginalny, ale wiza fałszywa
Paszport oryginalny, problem był z wizą
WARSZAWA
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia w metrze, trzy stacje były zamknięte
WARSZAWA
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli przejdzie Traktem Królewskim
WARSZAWA
shutterstock_1774658300
Pierwszy smartfon w rękach trzylatka. Eksperci ostrzegają przed skutkami
Anna Bielecka
Mężczyzna trafił już do aresztu
Palił papierosa na przystanku, zawieźli go do więzienia
Lublin
Uderzyła w samochód nauki jazdy
Próbowała wyprzedzić, uderzyła w auto nauki jazdy. Była pijana
Poznań
Śnieg w Mławie
"Ludzie zmuszeni są do chodzenia ulicą"
WARSZAWA
shutterstock_2670483437
Wraki na sprzedaż. Polska spółka planuje licytację
BIZNES
imageTitle
Poprzebijane opony i wywrotka. Pech Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica