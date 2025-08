"Zwierzę porusza się po terenie miasta". Jest apel do mieszkańców

Ucieczka kangura z Rozprzy Źródło: TVN24

Urząd Gminy w Rozprzy poinformował w piątek, że z jednej z prywatnej posesji uciekł kangur.

"Zwierzę porusza się po terenie miasta Rozprza" - czytamy w komunikacie.

Jak przekazał reporter TVN24 Piotr Borowski, pierwsza informacja o zwierzęciu pojawiła się w piątek po północy. Ktoś zadzwonił do służb i poinformował, że po rynku w Rozprzy biega kangur. Później były kolejne zgłoszenia, również od samego właściciela.

Mężczyzna - jak relacjonował Borowski na antenie TVN24 - przyznał, że z jego posesji uciekł kangur. Gmina zaoferowała, że sprowadzi profesjonalną firmę, która odłowi zwierzę. Właściciel jednak odmówił i powiedział, że sam złapie kangura, wykorzystując klatkę dla psów. W piątkowe popołudnie kangur był wciąż nieuchwytny.

Apel do mieszkańców

Urzędnicy zaapelowali do mieszkańców, by nie zbliżali się do zwierzęcia, ponieważ może zachowywać się "nieprzewidywalnie i groźnie".

Mieszkańcom odradzono również próby łapania kangura. Gdy go zauważą, są proszeni o kontakt ze służbami.

Kangur (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock