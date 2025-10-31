Wybuch gazu, trzy osoby poparzone

Do zdarzenia doszło w piątek po południu w Rawie Mazowieckiej, przy ulicy Osada Dolna. Do eksplozji doszło podczas prac instalatorskich przy podłączaniu zewnętrznej butli z gazem LPG. W wyniku zdarzenia budynek częściowo się zawalił.
Trzy osoby zostały poszkodowane. Wszyscy doznali poparzeń.
Na miejsce skierowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Służby zabezpieczyły teren i ustalają przyczyny wybuchu.
