Wybuch gazu, trzy osoby poparzone

Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek po południu w Rawie Mazowieckiej, przy ulicy Osada Dolna. Do eksplozji doszło podczas prac instalatorskich przy podłączaniu zewnętrznej butli z gazem LPG. W wyniku zdarzenia budynek częściowo się zawalił.

Trzy osoby zostały poszkodowane. Wszyscy doznali poparzeń.

Wybuch gazu w Rawie Mazowieckiej. Trzy osoby poparzone Źródło: KP PSP w Rawie Mazowieckiej

Na miejsce skierowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Służby zabezpieczyły teren i ustalają przyczyny wybuchu.

Wybuch gazu w Rawie Mazowieckiej. Trzy osoby poparzone Źródło: KP PSP w Rawie Mazowieckiej

Jednego z poszkodowanych do szpitala zabrał śmigłowiec LPR Źródło: KP PSP w Rawie Mazowieckiej