Łódź Wynieśli poparzonego mężczyznę i ewakuowali siedem osób, w tym małe dziecko Piotr Krysztofiak |

Groźny pożar w Radomsku Źródło wideo: KP PSP w Radomsku Źródło zdj. gł.: KP PSP w Radomsku

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Pożar w jednym z mieszkań domu wielorodzinnego przy ulicy Świętej Rozalii w Radomsku wybuchł w czwartek, około godziny 11 . Na miejscu z ogniem walczyło sześć strażackich zastępów.

Ciężko ranny mężczyzna

- Z pomieszczenia objętego pożarem ewakuowano nieprzytomnego mężczyznę z licznymi rozległymi poparzeniami II stopnia. Po około 30 minutach na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, któremu przekazano 60-latka. Został przetransportowany do szpitala. Z pozostałych lokali budynku strażacy ewakuowali siedem osób, w tym pięcioletnie dziecko - przekazał st. kpt. Marek Jeziorski z radomszczańskiej straży pożarnej.

Groźny pożar w Radomsku Źródło zdjęcia: KP PSP w Radomsku

Strażak zaapelował o montaż czujek dymu i tlenku węgla. - W pomieszczeniu użytkowany był piec typu koza - dodał Jeziorski.

Groźny pożar w Radomsku Źródło zdjęcia: KP PSP w Radomsku

Dokładne przyczyny zdarzenia będzie ustalać policja pod nadzorem prokuratora.