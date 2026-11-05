Wynieśli poparzonego mężczyznę i ewakuowali siedem osób, w tym małe dziecko
Pożar w jednym z mieszkań domu wielorodzinnego przy ulicy Świętej Rozalii w Radomsku wybuchł w czwartek, około godziny 11 . Na miejscu z ogniem walczyło sześć strażackich zastępów.
Ciężko ranny mężczyzna
- Z pomieszczenia objętego pożarem ewakuowano nieprzytomnego mężczyznę z licznymi rozległymi poparzeniami II stopnia. Po około 30 minutach na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, któremu przekazano 60-latka. Został przetransportowany do szpitala. Z pozostałych lokali budynku strażacy ewakuowali siedem osób, w tym pięcioletnie dziecko - przekazał st. kpt. Marek Jeziorski z radomszczańskiej straży pożarnej.
Strażak zaapelował o montaż czujek dymu i tlenku węgla. - W pomieszczeniu użytkowany był piec typu koza - dodał Jeziorski.
Dokładne przyczyny zdarzenia będzie ustalać policja pod nadzorem prokuratora.