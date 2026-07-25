Łódź Samochód na boku, trzy osoby ranne. Kierowca uciekł Piotr Krysztofiak |

Poważny wypadek w Radomsku. Policja poszukuje jednego z kierowców Źródło wideo: KPP w Radomsku Źródło zdj. gł.: KPP w Radomsku

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Do wypadku doszło w sobotę rano na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Tysiąclecia w Radomsku. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z busem. Większy z pojazdów przewrócił się na bok.

Trzy osoby ranne, kierowca uciekł

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Fordem najprawdopodobniej nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym Oplem, którym kierował 21-letni mężczyzna - informuje aspirant Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.

I dodaje: - Pojazdem oprócz kierowcy podróżowało jeszcze pięciu pasażerów. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby w wieku od 28 do 49 lat zostały przewiezione do szpitala, kierujący Oplem był trzeźwy, natomiast kierujący fordem po zderzeniu nie zatrzymał się i odjechał uszkodzonym pojazdem w kierunku ulicy Fabianiego, gdzie pozostawił samochód na jednej z posesji i uciekł.

Poważny wypadek w Radomsku. Policja poszukuje jednego z kierowców Źródło zdjęcia: KPP w Radomsku

Policjanci zabezpieczyli samochód sprawcy. - Prowadzą intensywne czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie kierującego - podsumował oficer prasowy radomszczańskiej policji.