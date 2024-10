Mieli za mało pługopiaskarek, nie kosili trawy, padłe zwierzęta wyrzucali do lasu

Jak ustalili śledczy, firma nie posiadała zadeklarowanego sprzętu, między innymi odpowiedniej liczby pługosolarek, przez co nie mogła zapewnić właściwego zabezpieczenia drogi w okresie zimowym. - Na zlecenie prezesa spółki pracownicy, zamiast dokonywać koszenia przydrożnej zieleni, posypywali ją środkami chemicznymi, co uniemożliwiało jej dalszy wzrost. Zwierzęta padłe na drodze były wyrzucane do lasów oraz do przydrożnych śmietników, co pozwalało zaoszczędzić na kosztach zgodnej z procedurami utylizacji. Do tego firma montowała zużyte elementy infrastruktury drogowe (bariery) w miejscach, w których powinny znajdować się nowe elementy z odpowiednimi atestami - informuje podkomisarz Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Takie realizowanie usług było niezgodne z umową, co miało doprowadzić Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie ponad dwóch miliona złotych.