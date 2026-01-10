Pękła rura, całe miasto nie ma wody. Trwają prace naprawcze

Awaria wodociągowa w Pajęcznie Źródło: TVN24

Do awarii doszło w sobotę około godziny 7. Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie otrzymał zgłoszenie o tym, że główną ulicą miasta - Kościuszki - płynie woda. Na miejsce wysłano pracowników z ciężkim sprzętem, którzy potwierdzili awarię i obecnie trwają prace nad jej usunięciem.

Całe miasto nie ma wody

Nasza reporterka Katarzyna Pasikowska-Poczopko przekazała, że obecnie wody nie ma całe Pajęczno, to jest około 6 tysięcy mieszkańców. Przedstawiciel MZK w Pajęcznie w rozmowie z naszą dziennikarką poinformował, że woda powinna wrócić do kranów do wieczora. - Około godziny 7.30 dostaliśmy zgłoszenie o awarii wodociągu na ulicy Kościuszki. To jest główna magistrala, która zasila całe Pajęczno, musieliśmy wodę odciąć i usuwamy awarię. Zlokalizowaliśmy już miejsce i musimy je oczyścić i założyć prawdopodobnie opaskę naprawczą, przewidujemy, że do godziny 17 na pewno nie będzie wody - przekazał Grzegorz Chwal z MZK w Pajęcznie.

Katarzyna Pasikowska-Poczopko usłyszała, że do awarii mogła przyczynić się niska temperatura. W Pajęcznie nad ranem było -15 stopni Celsjusza. W miejscu, gdzie doszło do awarii, nie ma utrudnień. Ruch na ulicy Kościuszki - to fragment krajowej nr 42 - odbywa się płynnie.