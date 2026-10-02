Łódź Z płonącej kamienicy ewakuowali siedem osób i cztery psy. To było podpalenie Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w Pabianicach Źródło wideo: KPP w Pabianicach Źródło zdj. gł.: KPP w Pabianicach

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło 26 września. Około godziny 17.25 do dyżurnego policji w Pabianicach wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru jednej z kamienic. Strażacy w związku z zadymieniem ewakuowali siedem osób i cztery psy. Podczas policyjnych czynności na miejscu, okazało się, że ogień mógł zostać zaprószony celowo.

Policjanci zatrzymali mężczynę, który jest podejrzany o podpalenie kamienicy Źródło zdjęcia: KPP w Pabianicach

Zatrzymany 47-latek

Jak informuje młodszy aspirant Jakub Gąsiorek z pabianickiej policji, funkcjonariusze ustalili dane podejrzewanego o podpalenie mężczyzny. - Został zatrzymany i doprowadzony do komendy. 47-latek usłyszał łącznie siedem zarzutów, w tym dotyczący sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach - przekazuje policjant.

Policjanci zatrzymali 47-latka, podejrzanego o podpalenie kamienicy w Pabianicach Źródło zdjęcia: KPP w Pabianicach

Mężczyzna nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd w Pabianicach zdecydował o jego tymczasowym areszcie na trzy miesiące.