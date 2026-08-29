Pędził z ogromną prędkością. Policji powiedział, że "jeździ tak na co dzień"
Do zdarzenia doszło 25 sierpnia na drodze krajowej numer 14 w okolicach Pabianic. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi podczas patrolu w nieoznakowanym radiowozie dokonali pomiaru prędkości kierującego Mercedesem, który znacząco przekroczył dopuszczalną prędkość.
"Nie widział w tym problemu"
Jak informuje młodszy aspirant Jakub Gąsiorek z pabianickiej policji, siedzący za kierownicą 51-latek przekroczył prędkość o 109 km/h. - Jechał z prędkością 179 km/h, gdzie znaki drogowe wskazywały dopuszczalną prędkość do 70 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Jak oświadczył, "jeździ tak na co dzień i nie widzi w tym problemu" - przekazuje policjant.
O dalszym losie 51-latka zdecyduje Sąd Rejonowy w Pabianicach.
Źródło: tvn24.pl