Opoczno: Ukradł pieniądze na leczenie dziecka walczącego z nowotworem. Podejrzany 19-latek łup miał wydać na zabawę w dyskotece

Do pięciu lat więzienia grozi 19-latkowi podejrzanemu o to, że ukradł puszkę z pieniędzmi na leczenie dwuletniej Ani z Opoczna (województwo łódzkie). Dziewczynka walczy z nowotworem. Według ustaleń policji, mężczyzna miał wydać pieniądze na zabawę w dyskotece, a pustą puszkę ukryć w lesie. Usłyszał zarzut, przyznał się do winy. Grozi mu pięć lat więzienia.

Zatrzymany 19-latek z Drzewicy

O zuchwałej kradzieży została poinformowana policja. W sklepie nie ma monitoringu. Mimo to sprawcę udało się namierzyć. - Policjanci z wydziału kryminalnego krok po kroku docierali do kolejnych informacji, które w konsekwencji doprowadziły ich do 19-letniego mieszkańca Drzewicy. Mężczyzna przyznał się do winy - przekazuje Barbara Stępień.