Z miejsca pracy do szpitala. Trzej mężczyźni zatruci czadem

Jak poinformowała w czwartek Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, w Niwie Goszczowskiej (gmina Wielgomłyny) doszło do zatrucia tlenkiem węgla trzech osób.
Poszkodowani to mężczyźni w wieku 20, 42 i 49 lat. Wszyscy trafili do szpitala.
Wysokie stężenie czadu mimo wietrzenia
Do zdarzenia doszło podczas pracy w budynku gospodarczym.
"Przyczyną był wózek widłowy zasilany propan–butanem oraz niewystarczająca wentylacja pomieszczenia. Strażackie urządzenia pomiarowe potwierdziły obecność CO mimo prowadzonego wcześniej wietrzenia pomieszczenia" - przekazała radomszczańska straż pożarna.
Strażacy zaapelowali jednocześnie "o regularne przeglądy instalacji wentylacyjnej oraz montaż czujek tlenku węgla i dymu".
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Radomsku