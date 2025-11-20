Z miejsca pracy do szpitala. Trzej mężczyźni zatruci czadem

Atakuje po cichu i jest śmiertelnie niebezpieczny ["Fakty po Południu"] Źródło: Fakty po południu

Jak poinformowała w czwartek Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, w Niwie Goszczowskiej (gmina Wielgomłyny) doszło do zatrucia tlenkiem węgla trzech osób.

Poszkodowani to mężczyźni w wieku 20, 42 i 49 lat. Wszyscy trafili do szpitala.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Niwa Goszczowska Źródło: KP PSP w Radomsku

Wysokie stężenie czadu mimo wietrzenia

Do zdarzenia doszło podczas pracy w budynku gospodarczym.

"Przyczyną był wózek widłowy zasilany propan–butanem oraz niewystarczająca wentylacja pomieszczenia. Strażackie urządzenia pomiarowe potwierdziły obecność CO mimo prowadzonego wcześniej wietrzenia pomieszczenia" - przekazała radomszczańska straż pożarna.

Strażacy zaapelowali jednocześnie "o regularne przeglądy instalacji wentylacyjnej oraz montaż czujek tlenku węgla i dymu".

Tlenek węgla - co trzeba wiedzieć Źródło: PAP

