Uwierzymy, jak zobaczymy - mówią mieszkańcy po deklaracjach ministra Sasina na temat odpadów

Mieszkańcy Rogowca pod Bełchatowem (woj. łódzkie), gdzie znajduje się jedno z największych składowisk odpadów niebezpiecznych, z dystansem podchodzą do zapowiedzi ministra aktywów państwowych Jacka Sasina dotyczących uprzątnięcia odpadów należących do spółki Nitro-Chem. - Uwierzymy wtedy, jak to wszystko zostanie zabrane - podkreślają mieszkańcy podbełchatowskiej miejscowości.

Mieszkańcy: jak zniknie, to wtedy uwierzymy

Reporter TVN24 Piotr Borowski rozmawiał z okolicznymi mieszkańcami, którzy z dystansem podchodzą do zapowiedzi ministra aktywów państwowych. - Okna muszą być pozamykane, bo śmierdzi, głowa boli, także nie jest ciekawie. Nie wierzę, że to zostanie zabrane, za długo to trwa, dla mnie to jest trochę taka ściema - mówiła jedna z mieszkanek. - Kiedy, pytanie kiedy? Jak do wyborów tego nie zlikwidują, to już po wyborach absolutnie. To jest tylko takie granie na wybory, o głosy. W ogóle nikt z mieszkańców nie wierzy w takie bajki. Jak zniknie, to wtedy uwierzymy - mówił mieszkaniec Rogowca.