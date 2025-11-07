82-latek wjechał do rowu. Miał ponad 2 promile

Łowicz Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 3 listopada w Łowiczu. O godzinie 20.15 do miejscowej policji wpłynęło zgłoszenie od świadków, którzy zauważyli samochód, który wpadł do rowu.

82-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie

Jak informuje nadkomisarz Urszula Szymczak w policji w Łowiczu, świadkowie zdarzenia przekazali, że na ulicy Łęczyckiej zauważyli pojazd, który poruszał się całą szerokością jezdni, zagrażając bezpieczeństwu w ruchu, a chwilę później zjechał do rowu. - Policjanci natychmiast udali się na miejsce i ustalili, że peugeotem kierował 82-letni mieszkaniec powiatu łowickiego. Mężczyzna był nietrzeźwy, badanie wykazało 2,2 promila alkoholu w organizmie. Pojazdem podróżowało jeszcze dwóch pasażerów. Na szczęście nikomu nic się nie stało - przekazuje policjantka.

Mężczyzna odpowie teraz za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym i stracił prawo jazdy. Poniesie też odpowiedzialność karną za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.