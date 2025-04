Żywy noworodek w pustostanie. Matka przebywa w szpitalu, nie można jej przesłuchać

Żywy noworodek leżał w pustostanie w Łodzi Źródło: TVN24

Policjanci znaleźli matkę noworodka, który został porzucony w pustostanie przy ulicy Zgierskiej w Łodzi. Jak ustalił dziennikarz tvn24.pl, kobieta przebywa w jednym z łódzkich szpitali i na razie nie może zostać przesłuchana z powodu stanu zdrowia. Jeśli jej stan się poprawi, wtedy ma usłyszeć zarzuty. Śledczy zatrzymali też ojca dziecka, ale jeszcze nie wiedzą, czy usłyszy zarzuty, czy zostanie przesłuchany w charakterze świadka.

Jak ustalił dziennikarz tvn24.pl, matka noworodka, który został odnaleziony żywy w foliówce w pustostanie przy ulicy Zgierskiej w Łodzi, przebywa w jednym z łódzkich szpitali. Z kobietą nie można na razie wykonać czynności z powodu jej stanu zdrowia. Matkę dziecka udało się ustalić policjantom już wczoraj. - Był monitoring, był pies i tak udało się ustalić kobietę, poszło sprawnie. Teraz czekamy na zielone światło od lekarzy, żeby można było kobietę oficjalnie zatrzymać - słyszymy od osoby związanej z postępowaniem w tej sprawie. Śledczy zatrzymali też ojca dziecka, ale jeszcze nie wiedzą, czy usłyszy zarzuty, czy zostanie przesłuchany w charakterze świadka.

Pustostan przy Zgierskiej 43 w Łodzi Źródło: tvn24.pl

Żywy noworodek w pustostanie

Do zdarzenia doszło we wtorek. Około godziny 20.20 do dyżurnego policji zadzwonił przypadkowy świadek, informując, że w jednym z pustostanów przy ulicy Zgierskiej odnaleziony został żywy noworodek. Na miejsce pojechały służby. Jak udało na się ustalić, dziewczynka została urodzona tego samego dnia, była zawinięta w reklamówkę "znanego dyskontu" spożywczego, a temperatura jej ciała wynosiła zaledwie 27 stopni. Dziecko trafiło na oddział neonatologii jednego z łódzkich szpitali. Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty podjęła decyzję o postępowaniu pod kątem usiłowania zabójstwa noworodka w zamiarze ewentualnym - przekazał środę tvn24.pl prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej. - Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wszedł przez przypadek do pustostanu przy ulicy Zgierskiej, usłyszał dźwięki, które skojarzyły się z miauczeniem małych kotów. Myślał, że w leżącej tam reklamówce są koty, kiedy ją rozerwał, okazało się, że znajduje się w niej małe dziecko - określane jest, że do dwóch godzin po porodzie łącznie z łożyskiem - informował nas prokurator.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Zgierskiej w Łodzi Źródło: tvn24.pl

Dziewczynka w stanie stabilnym

Noworodek trafił do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jego stan jest stabilny. - Dziewczynka była w skrajnej hipotermii, ale wydolna oddechowo i krążeniowo w chwili obecnej jest w stanie stabilnym. To jest noworodek donoszony, szacowany czas urodzin dziecka to jest dzień wczorajszy (wtorek) około godziny 20, ale to jest bardzo szacowany czas. W chwili obecnej jest w trakcie poszerzonej diagnostyki, ta diagnostyka obejmuje zarówno diagnostykę obrazową jak i diagnostykę laboratoryjną. W kolejnych dobach zobaczymy, jak się będzie sprawowała czy jest konieczność poszerzania tejże diagnostyki - przekazywała w środę dziennikarzom dr Anita Chudzik, kierownik kliniki neonatologii CSK CKD w Łodzi.