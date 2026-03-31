Kałuża krwi i ciało 34-latki na klatce schodowej. Miała rany na szyi i tułowiu

Łódź. Mężczyzna odpowie za zabójstwo Źródło: KWP w Łodzi

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę, 25 marca, około godziny 11 łódzcy policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że w jednej z klatek schodowych na ulicy Nałkowskiej znajduje się ciało kobiety w kałuży krwi. Po dotarciu na miejsce mundurowi zastali 49-letniego mężczyznę prowadzącego reanimację. Przejęli od niego prowadzenie akcji ratunkowej, jednak przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon kobiety.

- Denatka miała rany kłute na tułowiu i szyi. Policjanci zabezpieczyli leżący nieopodal zakrwawiony nóż. Na miejsce przyszedł 29-letni zgłaszający - podała aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Zabójstwo w Łodzi, zatrzymano 49-latka

W rozmowie z funkcjonariuszami mężczyźni przyznali, że się znają i dzień wcześniej spożywali alkohol. Twierdzili, że po porannym śniadaniu ich znajoma, która mieszkała u starszego z nich, postanowiła wyjść z mieszkania, aby się przespacerować. Po pewnym czasie młodszy z mężczyzn postanowił iść do sklepu, i kiedy otworzył drzwi, miał zauważyć zakrwawiona kobietę i natychmiast zadzwonić na numer alarmowy.

- Mężczyzna był przestraszony i opuścił budynek. Wówczas starszy z nich podjął akcję reanimacyjną. Obaj zostali zatrzymani do czasu wyjaśnienia sprawy - dodała policjantka.

Policjantom udało się odtworzyć przebieg zdarzenia. Zarzut zabójstwa przedstawiono 49-latkowi.

Podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD