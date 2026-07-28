Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Kończy się proces Sebastiana M. Opinia biegłego ma rozwiać wszelkie wątpliwości

Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Sebastian M. składał wyjaśnienia i odpowiadał na pytania sądu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Uwaga! TVN
We wtorek w procesie Sebastiana M., który jest oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęło małżeństwo i ich pięcioletni syn, mamy poznać opinię uzupełniającą biegłego do spraw rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Przesłuchany ma też zostać sam biegły. Jego ekspertyza ma rozwiać wszelkie wątpliwości co do przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

To była jedna z najbardziej przerażających tragedii drogowych w Polsce. 16 września 2023 roku wieczorem na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego na wysokości wsi Sierosław na jezdni w kierunku Katowic pędzące BMW z Sebastianem M. za kierownicą - jak wynika z filmów zarejestrowanych przez świadków oraz ustaleń prokuratury - wbiło się w tył prawidłowo jadącej Kii. Uderzony samochód wpadł na bariery energochłonne i stanął w płomieniach. W aucie spłonęli: Patryk, jego żona Martyna i 4-letni syn Oliwier. Sebastianowi M. nic się nie stało.

Bezpośrednio po wypadku nie został zatrzymany, bo ani policja, ani prokuratura nie poznały od razu szczegółów wypadku. Kiedy po kilku dniach wyszły na jaw, M. był już za granicą. Najpierw w Niemczech, potem w Dubaju. Udało się go sprowadzić do Polski dopiero w maju 2025.

Ostatni świadkowie

Jego proces ruszył 22 października 2025 roku i dobiega końca. We wtorek zeznania ma złożyć biegły Michał Krzemiński. To biegły sądowy w dziedzinie mechanoskopii i jeden z najbardziej znanych w Polsce ekspertów zajmujących się badaniem wypadków samochodowych. Krzemiński zajmował się m.in. wypadkiem na Trasie Łazienkowskiej, badając uszkodzenia pojazdu Łukasza Żaka oraz dane z rejestratora jego samochodu.

Jego analiza była też podstawą do oskarżenia Sebastiana M.

Z ustaleń biegłego wynika, iż Sebastian M. jechał bmw co najmniej 308 km/h. Jak ustalił portal brd24.pl, na "czarnej skrzynce" BMW zapisała się prędkość 253 km/h - tylko dlatego, że to maksymalna prędkość, jaką w ogóle to urządzenie jest w stanie zapisać. Analiza innych danych - parametrów jazdy, nagrań świadków - wskazuje, że mogła być jeszcze wyższa.

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego
Tragiczny wypadek na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego
Źródło zdjęcia: KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim

Sportowy samochód niedługo przed wypadkiem został przez Sebastiana M. dodatkowo wzmocniony tuningiem. Zdaniem biegłych zwiększenie osiągów spowodowało, że auto straciło tzw. homologację i nie mogło jeździć po publicznych drogach.

Oskarżony podważa opinię biegłych

Sebastian M. w swoich zeznaniach przekonywał, że jechał o wiele wolniej. - Wydawało mi się, że prędkość mogła oscylować w granicach 170 km/h. Jednak po analizie akt sprawy myślę, że mogłem jechać z prędkością maksymalnie 200 km/h. Mój samochód był ciężki, masywny, więc prędkość była słabo odczuwana. Jednak na pewno nie jechałem z prędkością nawet zbliżoną do 300 km/h - mówił w sądzie.

Sebastian M. zakwestionował też rzetelność opinii biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, zarzucając, że jest stronnicza i wybiórczo wykorzystuje fakty pod wpływem przekazów medialnych. Złożył wniosek o dopuszczenie prywatnej opinii biegłego oraz o przesłuchanie jej autora.

Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Źródło zdjęcia: Uwaga! TVN

Powiedział, że oględziny miejsca wypadku rozpoczęły się długo po wypadku, kiedy samochody rozjeżdżały ślady, a sporządzony szkic nie obrazuje właściwie miejsca wypadku i nie odwzorowuje skali.

Sebastian M. wskazywał też na ślad na jezdni, który jego zdaniem nie jest śladem hamowania i nie pasuje do szerokości kół samochodów BMW i Kia. Ma to być ślad żłobiący asfalt, który zdaniem oskarżonego pozostawiła rozerwana w czasie jazdy opona koła dojazdowego Kii.

- W przypadku rozerwania opony musiałoby dojść do natychmiastowej zmiany toru jazdy - powiedział oskarżony, powołując się na zapisy z systemów elektronicznych Kii, że nastąpiły gwałtowne ruchy kierownicą. Dodał, że kierowca Kii z taką oponą nie powinien poruszać się po autostradzie, a z pewnością nie z taką prędkością, z jaką jechał.

Wobec wątpliwości i zarzutów sformułowanych na bazie prywatnej ekspertyzy obrony oskarżonego w zakresie przebiegu i przyczyny wypadku biegli przygotowali opinię uzupełniającą.

Biegli najprawdopodobniej będą ostatnimi osobami zeznającymi w tej sprawie.

Oskarżony ukrywał się na Bliskim Wschodzie

Oskarżony w maju ubiegłego roku został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokąd uciekł po wypadku. Od tego czasu przebywa w areszcie. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku Sebastianowi M. grozi do ośmiu lat więzienia. Mężczyzna pozostaje w areszcie. 

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Czytaj także:
Oni tankują po trzy złote, my niemal osiem? Gdzie tu manipulacja
Ukraińcy tankują za trzy złote, my za osiem? Gdzie tu manipulacja
KONKRET24
Boeing 737 MAX 9 samolot - Coby Wayne shutterstock_2409321735
Nowe problemy Boeinga. Ryzyko źle zamontowanych foteli
BIZNES
imageTitle
Ukraińcy z respektem, ale i wiarą w sukces. "Polacy nie są poza naszym zasięgiem"
EUROSPORT
Kierowca driftował i wjechał w bariery
Driftował w centrum stolicy, stracił prawo jazdy
WARSZAWA
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Rynek odetchnął z ulgą. Ropa wyraźnie tańsza po deeskalacji napięć
BIZNES
Apple iphone 17 premiera
Zmiana na szczycie. Jest nowa najcenniejsza firma świata
BIZNES
Grand Haven
Cała rodzina nie żyje, śledczy mówią o zbrodni
Świat
imageTitle
Oto najpiękniejszy gol mundialu. "Co ja, do cholery, zrobiłem?"
EUROSPORT
Miejsce trzęsienia ziemi w Japonii
Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Alert przed tsunami
METEO
Aquapark Fala
Sześć minut na dnie basenu przy samym brzegu. Chłopiec walczy o życie
Łódź
Zaginął 19-letni Adam Mierzejewski
Wyjechał z domu motocyklem i zaginął. "Każda informacja może być kluczowa"
WARSZAWA
morawiecki protesty sklej
Burza o koszulkę Morawieckiego
Polska
imageTitle
Identyczne jak dwa medale. Bliźniaczki gimnastyczki robią furorę
EUROSPORT
Walka z pożarami na południowym zachodzie Francji
Pożary w Europie. Ofiary wśród strażaków, setki tysięcy ewakuowanych
METEO
Chuck Russell w 1995 roku
Chuck Russell nie żyje
Kultura i styl
Carly Simon
Choroba zmieniła jej życie. Piosenkarka opowiedziała o diagnozie
Kultura i styl
imageTitle
O'Sullivanowi kończy się czas. Ma już "tylko dwie szanse"na pobicie rekordu
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
Morawiecki chce nowej funkcji? "Wczoraj słyszałem"
Jeden na jeden
Jaka przyszłość czeka Fundusz Kościelny? (zdjęcie ilustracyjne)
Episkopat oddał rząd dusz Braunowi
Tomasz P. Terlikowski
Wypadek w Pustych Łąkach
Czołowo zderzył się z ciężarówką, kierowca nie przeżył
WARSZAWA
Mateusz Morawiecki i członkowie Rozwój Plus
Kolejna decyzja w sprawie Morawieckiego. Co się wydarzy w PiS
Polska
Telefon komórkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Podatek cyfrowy coraz bliżej. Minister potwierdza termin
BIZNES
Artur Partyka - skoczek wzwyż wybitny
"Załatwiałem towarzystwo takim jednym skokiem, a tu ktoś wreszcie załatwił mnie"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Szef FIFA doczekał się ostrej odpowiedzi. "Żałosny wpis"
EUROSPORT
Policja
Śmiertelne potrącenie na pasach, kierowca uciekł. Apel policji
Suwałki
Nowy Jork
Mieszane nastroje Amerykanów. Rosną obawy o gospodarkę
BIZNES
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Marek Kuchciński
To był "strzał w dziesiątkę". Co się wydarzyło?
Polska i świat
Czworo dzieci na desce, bez kamizelek, setki metrów od brzegu
Czworo dzieci na desce dryfowało po Zatoce Gdańskiej
Trójmiasto
Mateusz Morawiecki
Spory polityków PiS mogą doprowadzić do podziałów w regionach
Kraków
Powrót upałów
Powrót upału na mapach IMGW. Gdzie będzie najcieplej
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica