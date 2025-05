26-letni kierujący w trakcie ucieczki łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzając zagrożenie dla pieszych i innych kierujących Źródło: KMP Łódź

Policyjni wywiadowcy z Łodzi po pościgu zatrzymali trzech mężczyzn, którzy uciekali kradzionym hyundaiem. Uderzyli oni w cztery zaparkowane pojazdy i stwarzali realne niebezpieczeństwo jadąc pod prąd i wjeżdżając na chodnik. Piesi musieli uciekać.

- Sprawa ma swój początek 30 kwietnia 2025 roku, kiedy to na terenie Bałut do kobiety podszedł mężczyzna i zabrał jej torebkę w której znajdowały się dokumenty i kluczyki do osobowego hyundaia. Następnie 4 maja ten sam mężczyzna ukradł auto - informuje podkom. Adam Dembiński z łódzkiej policji.

6 maja około godziny 18:40 policjanci uzyskali informację, że na ulicy Piłsudskiego przy Niciarnianej znajduje się skradziony hyundai. We wskazany rejon wysłano wywiadowców z wydziału patrolowo-wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Jechał pod prąd, wjeżdżał na chodnik

Na ulicy Szwaczek wydali kierowcy sygnały do zatrzymania, wtedy ten zwolnił i stanął. Gdy jednak jeden z funkcjonariuszy podszedł do samochodu, nagle ruszył. Rozpoczął się pościg.

- Wywiadowcy natychmiast ruszyli za uciekającym autem, którego kierowca wjechał w ulicę Tuwima. Poruszał się pod prąd i chodnikiem. Stwarzał realne zagrożenie zarówno dla pieszych jak i innych pojazdów. W pewnym momencie, na ulicy Tuwima, kierujący hyundaiem utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w cztery zaparkowane pojazdy – dodaje podkom. Adam Dembiński

Podczas ucieczki wjechali na chodnik, piesi musieli uciekać Źródło: KMP Łódź

Gdy policjanci dojeżdżali na miejsce zauważyli jak z hyundaia wybiega trzech mężczyzn. Ruszyli w pościg pieszy za uciekinierami. Najpierw zatrzymali kierowcę - 26-latka. Miał przy sobie kradziony telefon.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn Źródło: KMP Łódź

Do działań włączeni zostali również kryminalni z łódzkiej policji. Dwóch mężczyzn, w wieku 17 i 18 lat, zatrzymali w rejonie ulicy Julianowskiej. Obaj byli poszukiwani przez V Komisariat łódzkiej komendy w celu doprowadzenia do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zarzuty i groźba surowej kary

Mężczyźni spędzili noc w policyjnej celi. Czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty.

26-latek usłyszeć m.in. zarzut rozboju i kradzieży z włamaniem do pojazdu, a 18-latek rozboju i kradzieży z włamaniem na konto poprzez zastosowanie karty bankomatowej pokrzywdzonej. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

26-latek i 18-latek noc spędzili w policyjnej celi Źródło: KMP Łódź

